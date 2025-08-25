Kanal D’nin Popüler Dizisi Uzak Şehir Sete Döndü: Atakan Özkaya Sonradan Dahil Olacak
Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezonu için geri sayıma son verdi. Set ekibi yeniden bir araya gelirken, dizinin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicileri daha dokunaklı ve güçlü hikayelerin beklediği yeni sezon çekimleri başlıyor. Ancak kadroda küçük bir gecikme yaşandı. Genç oyuncu Atakan Özkaya, yaşadığı aile kaybı nedeniyle birkaç bölüm sonra diziye katılacak.
Uzak Şehir’in genç yıldızı Atakan Özkaya, geçtiğimiz günlerde babasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Şimdiyse Uzak Şehir ekibinden duyuru geldi.
