Kanal D’nin Popüler Dizisi Uzak Şehir Sete Döndü: Atakan Özkaya Sonradan Dahil Olacak

Yeni sezon geldi çattı ve Uzak Şehir de sete çıkıyor. Yapım ekibi Atakan Özkaya’nın sonradan dahil olacağını aktardı 👇

“UZAK ŞEHİR yeni sezon yolculuğuna yarın başlıyor!

Setimizde heyecan yeniden başlıyor, yeni hikâyeler ve unutulmaz anlar için geri sayım bitti.

Değerli oyuncumuz Özkaya Atakan, yaşadığı taziye sebebiyle senaryo akışına göre 1-2 bölüm gecikmeli olarak aramıza katılacak.

Ama yarın itibariyle kamera yeniden dönecek, “Uzak Şehir” kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde izleyicisiyle buluşmak için hazırlıklarına başlıyor.

Bu sezon çok daha dokunaklı, çok daha etkileyici bir “Uzak Şehir” sizleri bekliyor… 🎬❤️”