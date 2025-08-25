onedio
Kanal D’nin Popüler Dizisi Uzak Şehir Sete Döndü: Atakan Özkaya Sonradan Dahil Olacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.08.2025 - 10:00

Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezonu için geri sayıma son verdi. Set ekibi yeniden bir araya gelirken, dizinin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicileri daha dokunaklı ve güçlü hikayelerin beklediği yeni sezon çekimleri başlıyor. Ancak kadroda küçük bir gecikme yaşandı. Genç oyuncu Atakan Özkaya, yaşadığı aile kaybı nedeniyle birkaç bölüm sonra diziye katılacak.

Uzak Şehir’in genç yıldızı Atakan Özkaya, geçtiğimiz günlerde babasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Atakan Özkaya, set günleri yaklaşırken yaşadığı acı olayla sarsıldı.Genç oyuncunun acı gününde dostları bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde desteklerini gösterdiler.

Şimdiyse Uzak Şehir ekibinden duyuru geldi.

Yeni sezon geldi çattı ve Uzak Şehir de sete çıkıyor. Yapım ekibi Atakan Özkaya’nın sonradan dahil olacağını aktardı 👇

“UZAK ŞEHİR yeni sezon yolculuğuna yarın başlıyor!

Setimizde heyecan yeniden başlıyor, yeni hikâyeler ve unutulmaz anlar için geri sayım bitti.

Değerli oyuncumuz Özkaya Atakan, yaşadığı taziye sebebiyle senaryo akışına göre 1-2 bölüm gecikmeli olarak aramıza katılacak.

Ama yarın itibariyle kamera yeniden dönecek, “Uzak Şehir” kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde izleyicisiyle buluşmak için hazırlıklarına başlıyor.

Bu sezon çok daha dokunaklı, çok daha etkileyici bir “Uzak Şehir” sizleri bekliyor… 🎬❤️”

