Elenen İsim Belli Oldu: 24 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de heyecanın bir an olsun dinmediği bir hafta daha geride kaldı. 24 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'te eleme potasına kalan Cansu, Ayten, Hilal ve Bilal, veda etmek için elinden geleni yaptı. MasterChef'te elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de üçüncü hafta bitti.
MasterChef Türkiye'de elenen isim Bilal oldu.
