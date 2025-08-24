onedio
Elenen İsim Belli Oldu: 24 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?

Lila Ceylan
25.08.2025 - 00:15

MasterChef Türkiye'de heyecanın bir an olsun dinmediği bir hafta daha geride kaldı. 24 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'te eleme potasına kalan Cansu, Ayten, Hilal ve Bilal, veda etmek için elinden geleni yaptı. MasterChef'te elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de üçüncü hafta bitti.

Cansu, Hilal, Bilal ve Ayten'in eleme adayı olduğu MasterChef'te kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. 

MasterChef'teki hayallerine ulaşabilmek için büyük bir çaba sarf eden yarışmacılar, Mehmet şefin şef tabağını kusursuz bir şekilde çıkarmaya çalıştı. Mehmet Şef, tabağın adını 'Veda Busesi' koydu.

MasterChef Türkiye'de elenen isim Bilal oldu.

Cansu'nun birinci seçildiği gecede, Ayten ikinci, Hilal de üçüncü seçildi. Elenme riskini atlatan Hilal, gözyaşlarını bir an olsun tutamazken Bilal'in MasterChef serüveni bu gece sona erdi.

