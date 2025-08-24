Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Haberi Üstüne Yaptığı Manidar Paylaşım Dikkat Çekti!

Başından beri herkesin merak ettiği, her detayı gündemin göbeğine oturan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının sonuna geldik! Kabul edelim, beklenilenden çok daha uzun süren bir ilişki oldu onlarınki...

Birçok insanın birkaç aya ayrılacağı düşünülen Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üç yıl içinde dünya üzerinde gezmediği yer kalmadı. Dünyanın dört bir yanında aşk yaşayan, tüm kıskançlık ve ayrılık iddialarına rağmen aşklarını diri tutmayı başaran ikilinin arasının uzun bir süredir açık olduğu söyleniyordu.

Hande Erçel'in peş peşe gelen aşk sahnesi dolu projelerinin sorun çıkardığı iddialar arasındaydı ama nedense bu sefer ayrılığa kimsenin inanası gelmemişti. Bardağı taşıran son damla ne oldu henüz bilmiyoruz ama ikilinin bu sefer birbirini kesin olarak sildiği geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarındaki tüm beraber pozlarını kaldırmalarından belli oldu.