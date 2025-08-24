onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Haberi Üstüne Yaptığı Manidar Paylaşım Dikkat Çekti!

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Haberi Üstüne Yaptığı Manidar Paylaşım Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 22:40

Geçtiğimiz saatlerde kesin olarak ayrıldıkları öğrenilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, koca bir aşk hikayesine son noktayı koydu. 

Ayrılık haberinin üstüne tüm gözler, başından beri Hande ve Hakan aşkına sıcak bakmadığı iddia edilen Arzu Sabancı'ya dönmüştü. Arzu Sabancı'nın manidar paylaşımı dikkat çekti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40 kere az kalır, milyonlarca kez söylendi ve sonunda da oldu; Üç yılı aşkın süredir deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı...

40 kere az kalır, milyonlarca kez söylendi ve sonunda da oldu; Üç yılı aşkın süredir deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı...

Başından beri herkesin merak ettiği, her detayı gündemin göbeğine oturan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının sonuna geldik! Kabul edelim, beklenilenden çok daha uzun süren bir ilişki oldu onlarınki... 

Birçok insanın birkaç aya ayrılacağı düşünülen Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üç yıl içinde dünya üzerinde gezmediği yer kalmadı. Dünyanın dört bir yanında aşk yaşayan, tüm kıskançlık ve ayrılık iddialarına rağmen aşklarını diri tutmayı başaran ikilinin arasının uzun bir süredir açık olduğu söyleniyordu. 

Hande Erçel'in peş peşe gelen aşk sahnesi dolu projelerinin sorun çıkardığı iddialar arasındaydı ama nedense bu sefer ayrılığa kimsenin inanası gelmemişti. Bardağı taşıran son damla ne oldu henüz bilmiyoruz ama ikilinin bu sefer birbirini kesin olarak sildiği geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarındaki tüm beraber pozlarını kaldırmalarından belli oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Başından beri bir Arzu Sabancı faktörü vardı, bu aşkın derinliklerine birazcık hakim olan herkes bilir!

Başından beri bir Arzu Sabancı faktörü vardı, bu aşkın derinliklerine birazcık hakim olan herkes bilir!

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i aileye uygun görmediği söyleniyor, daha önceki Sabancı namından ötürü de Hande'nin bu aileye gelin olarak giremeyeceğine kesin gözle bakılıyordu. 

Süreç boyunca Hande Erçel'in birkaç fotoğrafına 'like' bırakarak herkesi heyecanlandıran Arzu Sabancı'nın arka planda bu aşka çok da sıcak bakmadığı iddialar arasındaydı. E haliyle, ayrılık haberinin üzerine tüm gözler ona, ana kraliçeye çevrildi!

Arzu Sabancı ailesiyle ilgili gündem olan konular süresince yaptığı manidar paylaşımlarla meşhur biliyorsunuz. Bu ayrılığa dair üstü kapalı bir yorum yapıp yapmayacağı da merak konusu olmuştu.

Arzu Sabancı'nın profiline gittiğimizde o paylaşımın çoktan geldiğini hepimiz görmüş olduk!

Arzu Sabancı'nın profiline gittiğimizde o paylaşımın çoktan geldiğini hepimiz görmüş olduk!

Geçtiğimiz saatlerde @bilgelik_yolunda1 adlı hesabın reel'ini hikayesinde paylaşan Arzu Sabancı, biricik oğlu ve senelerdir 'gelini' olarak hitap ettiğimiz Hande Erçel'in ayrılık haberi üzerine geceye, 'Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır' cümlesini bıraktı. 

Bu sözlerin başından beri tahmin ediyoruz ki 'Yapma oğlum' dediği Hakan Sabancı'ya olduğu düşünüldü... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın