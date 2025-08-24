Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Haberi Üstüne Yaptığı Manidar Paylaşım Dikkat Çekti!
Geçtiğimiz saatlerde kesin olarak ayrıldıkları öğrenilen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, koca bir aşk hikayesine son noktayı koydu.
Ayrılık haberinin üstüne tüm gözler, başından beri Hande ve Hakan aşkına sıcak bakmadığı iddia edilen Arzu Sabancı'ya dönmüştü. Arzu Sabancı'nın manidar paylaşımı dikkat çekti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40 kere az kalır, milyonlarca kez söylendi ve sonunda da oldu; Üç yılı aşkın süredir deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başından beri bir Arzu Sabancı faktörü vardı, bu aşkın derinliklerine birazcık hakim olan herkes bilir!
Arzu Sabancı'nın profiline gittiğimizde o paylaşımın çoktan geldiğini hepimiz görmüş olduk!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın