Geri Döndü: Sesi Soluğu Çıkmayan Cem Yılmaz, Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Heyecanlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 20:21

Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla G.O.R.A aşıklarını heyecanlandırdı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene magazinin en çok konuşulan ismiydi, mutlaka hatırlarsınız.

Bu yazı oldukça sessiz sedasız, aşktan ve magazinden uzak geçiren Cem Yılmaz, bir anda ortadan kaybolunca kendisini özlemiştik açıkçası!

Önce Serenay Sarıkaya, sonra Necla Karahalil'le yaşadığı aşk serüveni sona erdikten sonra elini eteğini sosyal medyadan çekmeye karar veren Cem Yılmaz, film hazırlıklarına gömüldü diye düşünmüştük.

Malumunuz, geçtiğimiz mayıs ayında tüm sevenlerine inanılmaz bir heyecan yaşatmış ve efsane filmi G.O.R.A'nın 20 yıl sonra yeniden döneceğini duyurmuştu.

'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyen Cem Yılmaz, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı. 

Ayrıca filmde rol alacak isimlerden biri de yakın zamanda belli olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla sosyal medyaya geri döndü.

Heyecanla beklenen GORA 4 GORA'nın tamamlanmış senaryo kitapçığını, eliyle kapatıp daha da büyük heyecan yaratarak paylaştı Cem Yılmaz...

Biz şimdiden hazırlanalım çünkü bir cisim yaklaşıyor efendim! Hem de pek yakında!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
