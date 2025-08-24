onedio
Topu Linçleyenlere Attı: Yoksul Amcayla Verdiği Poz Sebebiyle Tepki Çeken Pelinay İgit'ten Açıklama Geldi!

Topu Linçleyenlere Attı: Yoksul Amcayla Verdiği Poz Sebebiyle Tepki Çeken Pelinay İgit'ten Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 18:02

Geçtiğimiz gün sokaktaki yoksul amcayla çektirdiği poz yüzünden X ahalisinin tepkisini çeken influencer Pelinay İgit, yediği linci görünce açıklama yapmaya karar verdi. 

Asıl çirkin düşünenin linçleyenler olduğunu vurgulayan Pelinay İgit, 'Benim vicdanım çok rahat' açıklamasında bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz gün Influencer Pelinay İgit'in sosyal medya hesabından paylaştığı, aşağıda gördüğünüz poz X'in gündemine oturmuş, İgit'in epey tepki çekmesine sebep olmuştu.

Geçtiğimiz gün Influencer Pelinay İgit'in sosyal medya hesabından paylaştığı, aşağıda gördüğünüz poz X'in gündemine oturmuş, İgit'in epey tepki çekmesine sebep olmuştu.

TikTok ve Instagram'daki paylaşımlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pelinay İgit, yalnızca işiyle değil özel hayatıyla da merak uyandıran isimler arasında yer almıştı. 

Daha önce futbolcu Dorukhan Toköz ve oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Pelinay İgit, bu sefer sokakta yaşlı bir amcayla çektirdiği pozla X ahalisinin sabrını taşırdı. 

Bir X hesabının, 'Yeni moda da Instagram influencerlarının sokakta gördükleri yoksul ya da homeless kişileri kendi bok gibi içeriklerine meze olarak kullanması mı? Hem de temizlik malzemeleriyle? Allah akıl fikir versin.” yorumu haklı bulunmuş, Pelinay İgit topa tutulmuştu.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelinay İgit, yediği linci görünce bir açıklama yapma ihtiyacı hisseti sanıyoruz... İlk açıklama biraz önce geldi.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelinay İgit, yediği linci görünce bir açıklama yapma ihtiyacı hisseti sanıyoruz... İlk açıklama biraz önce geldi.

Sosyal medyadaki tepkilerin, 'Hayatında yediği en saçma duyar' olduğunu vurgulayan Pelinay İgit, topu linçleyere attı, asıl sorunun çirkin yakıştırmalarda bulunanlarda olduğunu belirtti. 

'Hayatımda yediğim en saçma duyardı her şeyden önce. Biz orada fotoğraf çekilirken abi geldi, yanımıza oturdu, sohbet etik ve fotoğraf çekildik. Çok tatlı bi andı, paylaştım. Kimseyi aşağıladığımız yok, abi evsiz falan da değil seyyar. O yakıştırmayı yapan da sizsiniz. Aşırı saçma ama işte herkes açık arıyor. İsteyen istediğini düşünmekte özgür, benim içim, vicdanım çokkk rahat!' ifadelerini kullandı.

