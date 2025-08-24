Topu Linçleyenlere Attı: Yoksul Amcayla Verdiği Poz Sebebiyle Tepki Çeken Pelinay İgit'ten Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz gün sokaktaki yoksul amcayla çektirdiği poz yüzünden X ahalisinin tepkisini çeken influencer Pelinay İgit, yediği linci görünce açıklama yapmaya karar verdi.
Asıl çirkin düşünenin linçleyenler olduğunu vurgulayan Pelinay İgit, 'Benim vicdanım çok rahat' açıklamasında bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün Influencer Pelinay İgit'in sosyal medya hesabından paylaştığı, aşağıda gördüğünüz poz X'in gündemine oturmuş, İgit'in epey tepki çekmesine sebep olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelinay İgit, yediği linci görünce bir açıklama yapma ihtiyacı hisseti sanıyoruz... İlk açıklama biraz önce geldi.
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın