Influencer Pelinay İgit'in Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımdaki Detay X Kullanıcılarından Tepki Aldı!

Influencer Pelinay İgit'in Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımdaki Detay X Kullanıcılarından Tepki Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 10:13

Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Pelinay İgit, bu kez X kullanıcılarından aldığı eleştirilerle gündeme oturdu. Dikkat çeken paylaşımları ve aşk hayatıyla bilinen influencer, Instagram’da paylaştığı kareyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son paylaşımlarından birinde verdiği pozdaki detay kısa sürede tepki topladı.

Influencer dünyası son dönemde sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ederken en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Pelinay İgit oluyor.

Sosyal medyadaki enerjisiyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Pelinay, Instagram’da ve TikTok’ta yakaladığı popülerlik sayesinde adını sık sık magazin gündeminde duyuruyor.

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla merak uyandıran isim özellikle futbolcu Dorukhan Toköz ve oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Pelinay İgit’in sadece ilişkileriyle değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya ve zaman zaman tepki çekmeye devam diyor.

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Pelinay İgit, şu sıralar ünlü sosyal medya fenomeni Göktuğ Alaf ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. İkilinin birlikte paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, takipçileri bu sürpriz aşkla ufak çaplı bir şok yaşamıştı.

Şimdi ise kendisi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu. X’te hızla yayılan fotoğraf için bir kullanıcının yazdığı, “Yeni moda da Instagram influencerlarının sokakta gördükleri yoksul ya da homeless kişileri kendi bok gibi içeriklerine meze olarak kullanması mı? Hem de temizlik malzemeleriyle? Allah akıl fikir versin.” yorumu kısa sürede gündem oldu.

Bu paylaşımın ardından X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
