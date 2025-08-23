Influencer Pelinay İgit'in Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımdaki Detay X Kullanıcılarından Tepki Aldı!

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Pelinay İgit, şu sıralar ünlü sosyal medya fenomeni Göktuğ Alaf ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. İkilinin birlikte paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, takipçileri bu sürpriz aşkla ufak çaplı bir şok yaşamıştı.

Şimdi ise kendisi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu. X’te hızla yayılan fotoğraf için bir kullanıcının yazdığı, “Yeni moda da Instagram influencerlarının sokakta gördükleri yoksul ya da homeless kişileri kendi bok gibi içeriklerine meze olarak kullanması mı? Hem de temizlik malzemeleriyle? Allah akıl fikir versin.” yorumu kısa sürede gündem oldu.