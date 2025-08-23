Influencer Pelinay İgit'in Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımdaki Detay X Kullanıcılarından Tepki Aldı!
Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Pelinay İgit, bu kez X kullanıcılarından aldığı eleştirilerle gündeme oturdu. Dikkat çeken paylaşımları ve aşk hayatıyla bilinen influencer, Instagram’da paylaştığı kareyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son paylaşımlarından birinde verdiği pozdaki detay kısa sürede tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Influencer dünyası son dönemde sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ederken en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Pelinay İgit oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Pelinay İgit’in sadece ilişkileriyle değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya ve zaman zaman tepki çekmeye devam diyor.
İşte o paylaşım:
Bu paylaşımın ardından X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın