Konserinde Bacağından Vurularak Yaralanan Rapçi Çakal Kaldırıldığı Hastaneden Sağlık Durumunu Paylaştı

'Değerli sevenlerim,

Herkese selamlar.

Öncelikle merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm.

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim; yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberler ile değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim; bu yolda vereceğim konserlerde yeni anılarla anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek.

Türkiye’de başlayan bu yolculuğu globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum.

Her zaman sevgiyle, saygıyla.

Çakal'