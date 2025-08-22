onedio
Konserinde Bacağından Vurularak Yaralanan Rapçi Çakal Kaldırıldığı Hastaneden Sağlık Durumunu Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 00:45

Tekirdağ Hayrabolu’da düzenlenen festivalde şoke eden anlar yaşandı! Ünlü rapçi Çakal, konserinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşananlar şok etkisi yaratırken olay sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 

Bacağından vurulan rapçi Çakal hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili açıklamda bulundu.

Günümüzün ünlü rapçilerinden Çakal, Tekirdağ Hayrabolu’da düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali, beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Ünlü rapçi Çakal, sahneden inerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Konser alanında büyük panik yaşanırken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.

Olay, Çakal sahneden UFO benzeri bir platformla inerken meydana geldi. İkametinin bahçesinden ateş açan F.D. isimli şahsın havalı tüfeğinden çıkan saçmanın Çakal’ın sağ dizine isabet etmesine neden oldu. Çakal, anında hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olayın detayları ise kameralara böyle yansımıştı:

Rapçi Çakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

'Değerli sevenlerim,

Herkese selamlar.

Öncelikle merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm.

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim; yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberler ile değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim; bu yolda vereceğim konserlerde yeni anılarla anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek.

Türkiye’de başlayan bu yolculuğu globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum.

Her zaman sevgiyle, saygıyla.

Çakal'

