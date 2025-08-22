Konserinde Bacağından Vurularak Yaralanan Rapçi Çakal Kaldırıldığı Hastaneden Sağlık Durumunu Paylaştı
Tekirdağ Hayrabolu’da düzenlenen festivalde şoke eden anlar yaşandı! Ünlü rapçi Çakal, konserinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşananlar şok etkisi yaratırken olay sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Bacağından vurulan rapçi Çakal hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili açıklamda bulundu.
Günümüzün ünlü rapçilerinden Çakal, Tekirdağ Hayrabolu’da düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali, beklenmedik bir olayla gündeme geldi.
Olayın detayları ise kameralara böyle yansımıştı:
Rapçi Çakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
