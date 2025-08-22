onedio
Ünlü Rapçi Çakal’a Konser Çıkışı Silahlı Saldırı Düzenlendi: Ayağından Yaralandı

22.08.2025 - 11:41

Ünlü rapçi Çakal, verdiği konserin ardından büyük bir şok yaşadı. Sahnedeki coşkulu anların hemen sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan sanatçı, hayranlarını endişelendirdi. Olayın ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise sanatçının sağlık durumuna dair gelecek haberleri merakla bekliyor. Gelin detaylara geçelim!

Açılan ateş sonucu sanatçının ayağından yaralandığı, kurşunun kemiğine saplandığı öğrenildi.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ünlü rapçi ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Saldırgan, ifade vermesi için savcılığa sevk edildi.

Olayın nedeni ve saldırganların amacı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini geri çevirince havalı tüfekle vuruldu. Yaşanan bu gelişme, sanatçının sevenlerinde büyük bir endişeye sebep oldu.

