Ünlü Rapçi Çakal’a Konser Çıkışı Silahlı Saldırı Düzenlendi: Ayağından Yaralandı
Ünlü rapçi Çakal, verdiği konserin ardından büyük bir şok yaşadı. Sahnedeki coşkulu anların hemen sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan sanatçı, hayranlarını endişelendirdi. Olayın ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise sanatçının sağlık durumuna dair gelecek haberleri merakla bekliyor. Gelin detaylara geçelim!
Açılan ateş sonucu sanatçının ayağından yaralandığı, kurşunun kemiğine saplandığı öğrenildi.
Saldırgan, ifade vermesi için savcılığa sevk edildi.
