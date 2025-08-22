Çakal Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Rapçi Çakal Vuruldu mu, Sağlık Durumu Nasıl?

2020 yılı itibariyle müzik piyasasına adım atan Çakal'ın ilk şarkısı 'Kanalım Yok'u Reckol ile birlikte yayımladı. Şarkıcı asıl çıkışını ise 2021 yılında geniş bir kitleye ulaşmayı başaran 'Perros Blancos' ve 'Glock' şarkılarıyla yaptı.

Hitler arasına giren parçaları ise 'Lütfen', 'Mahvettim', 'İmdat' ve 'Jet Baba' oldu. 2025 yılında ise 'Aşk Sadece Bir An' adlı bir projede oyunculuk hayatına da giriş yaptı.