Çakal Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Rapçi Çakal Vuruldu mu, Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
22.08.2025 - 14:26 Son Güncelleme: 22.08.2025 - 15:09

Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü rapçi Çakal, şarkılarıyla tüm müzik listelerini altüst etti. Günden güne popüler hale gelen Çakal'ın hızla büyüyen bir hayran kitlesi de var. Her parçasıyla gündem olmayı başaran rap şarkıcısı Çakal, saldıya uğradı. Yaşanan korkunç olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Peki Çakal kimdir? Ünlü rap şarkıcısı Çakal'ın gerçek adı ne? Sağlık durumu nasıl? 

Çakal Kimdir?

Çakal adıyla ülke çapında tanınmayı başaran rap şarkıcısının gerçek adı Emirhan Çakal'dır. Şarkıcı kimliğiyle gündemden düşmeyen Çakal, aynı zamanda söz yazarlığı da yapıyor.

Çakal Kaç Yaşında?

Genç yaşında müzik piyasasına atılan Çakal, 1 Ocak 2001 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. 

Çakal Aslen Nereli?

Emirhan Çakal, yani namı-diğer Çakal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.

Çakal'ın Müzik Kariyeri

2020 yılı itibariyle müzik piyasasına adım atan Çakal'ın ilk şarkısı 'Kanalım Yok'u Reckol ile birlikte yayımladı. Şarkıcı asıl çıkışını ise 2021 yılında geniş bir kitleye ulaşmayı başaran 'Perros Blancos' ve 'Glock' şarkılarıyla yaptı. 

Hitler arasına giren parçaları ise 'Lütfen', 'Mahvettim', 'İmdat' ve 'Jet Baba' oldu. 2025 yılında ise 'Aşk Sadece Bir An' adlı bir projede oyunculuk hayatına da giriş yaptı.

Çakal'a Silahlı Saldırı: Vuruldu mu? Sağlık Durumu Nasıl?

Çakal, 22 Ağustos 2025 tarihinde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Ünlü rapçinin saldırının ardından ise hemen Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Hayati tehlikesinin ise bulunmadığı bildirildi.

Çakal'ın Şarkıları Neler?

2022 yılında 'Antrikot' adında bir tekli çıkaran Çakal, daha sonra 'Paradoks' adlı albüm yayımladı. İşte, Çakal'ın Stüdyo Albümleri: 

  • Paradoks (2022)

  • Painboys (Kuty & Ege Boran ile) (2022)

  • Pişman (EP; Reckol ile) (2021)

  • Özlüce Trap Boys (Reckol ile) (2021)

  • Haftasonu (EP) (2023)

  • Summerland (2024)

 Ünlü rapçi 2023 yılına ise 'Kayıp Yıllarım' adlı şarkısıyla giriş yaptı. 

Çakal'ın Şarkıları 

  • Kanalım Yok (Reckol ile) - 2020

  • ÖDLEK - 2020

  • Kan ve de Ter (Murda ile) - 2020

  • Puşt - 2021

  • Glock (Reckol ile) - 2021

  • Dumanı Pasla (Batuflex ile) - 2021

  • Perros Blancos (Reckol ile) - 2021

  • Lütfen - 2021

  • Glock 2.0 (Reckol, Yung Ouzo, TEMPZ72, ve J2LASTEU ile) - 2021

  • Vampire (TEMPZ72 ile) - 2021

  • RARI (Kuty ve Reckol ile) - 2021

  • Çarşamba Tatili (Batuflex ile) - 2021

  • Señorita Sinyale - 2021

  • Riv Riv Riv - 2021

  • Pişman (Reckol ile) - 2021

  • Mahvettim - 2021

  • Benimle Gel (Reckol ile) - 2022

  • Altıpatlar (Keişan ve Reckol ile) - 2022

  • İmdat - 2022

  • Dünya Fani - 2022

  • Mingoflalar - 2022

  • 1 1 2 (Reckol ile) - 2022

  • Kalbe Zarar (Fatma Turgut ile) - 2022

  • Diyardan Diyara (Arem Özgüç, Arman Aydın ile) - 2022

  • Kayıp Yıllarım - 2023

  • Hayır (Eftalya Yağcı ile) - 2023

  • O Yeterdi Aslında (Reckol ile) - 2023

  • Yakalarsan - 2023

  • Anlarsın (Era7Capone ile) - 2023

  • Hayran Kalıcan - 2023

  • Vodka Fondip (DEHA INC. ile) - 2023

  • Aşk Olsun - 2023

Çakal'ın Sosyal Medya Hesabı: Instagram'ı Var mı?

Emirhan Çakal'ın sosyal medyada 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Çakal'ın Instagram hesabına @cakal.95 adresinden ulaşabilirsiniz.

