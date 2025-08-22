onedio
Nazlı ve Hacı Sabancı'nın Bir Tanecik Kızları Arzu Alara'nın Masallardan Fırlama Odası X'te Gündem Oldu

Nazlı ve Hacı Sabancı'nın Bir Tanecik Kızları Arzu Alara'nın Masallardan Fırlama Odası X'te Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 22:58

Sabancı ailesinin küçük prensesi Arzu Alara, 2. yaş doğum günü için yapılan kutlamayla gündeme oturmuştu. Pastası, dekoru ve “isim tartışması” derken çok konuşulan kutlamanın ardından bu kez de Nazlı Sabancı’nın yaptığı yeni paylaşım olay oldu. Minik Arzu Alara’nın özenle dekore edilen yeni odası, sosyal medyada gündeme oturdu.

Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, yıllardır hem iş dünyasıyla hem de özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor.

Ailenin genç kuşağından Hacı Sabancı, magazin dünyasında da sık sık konuşulan isimlerden biri oluyor. Geçmişte aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen Hacı Sabancı, son yıllarda ise mutlu evliliğiyle öne çıkıyor.

Ünlü iş insanı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuş, çift, Sabancılara yarışır düğünleriyle çok konuşulmuştu.

Evlilikleri boyunca uyumlarıyla dikkat çeken Sabancı çifti, 2023’te kızlarıyla birlikte aile saadetini taçlandırmıştı.

Küçük Arzu Alara, geçtiğimiz günlerde kutlanan 2. yaş günüyle de magazinin ilgi odağı olmuştu. Gösterişli kutlama, Sabancı ailesinin şatafatını bir kez daha göze sokarken minik Alara’nın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Nazlı Sabancı, kızının yüzünü sosyal medyada gizleme alışkanlığını sürdürürken, Nazlı Sabancı ve kaynanası Arzu Sabancı'nın Arzu Alara'nın adıyla ilgi çatışması bu özel günde de devam etmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Nazlı Sabancı, kızının doğum günü kutlamasının ardından bu kez de yeni odasını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

