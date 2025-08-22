Nazlı ve Hacı Sabancı'nın Bir Tanecik Kızları Arzu Alara'nın Masallardan Fırlama Odası X'te Gündem Oldu
Sabancı ailesinin küçük prensesi Arzu Alara, 2. yaş doğum günü için yapılan kutlamayla gündeme oturmuştu. Pastası, dekoru ve “isim tartışması” derken çok konuşulan kutlamanın ardından bu kez de Nazlı Sabancı’nın yaptığı yeni paylaşım olay oldu. Minik Arzu Alara’nın özenle dekore edilen yeni odası, sosyal medyada gündeme oturdu.
Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, yıllardır hem iş dünyasıyla hem de özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor.
Evlilikleri boyunca uyumlarıyla dikkat çeken Sabancı çifti, 2023’te kızlarıyla birlikte aile saadetini taçlandırmıştı.
Nazlı Sabancı, kızının doğum günü kutlamasının ardından bu kez de yeni odasını sosyal medyadan paylaşmıştı.
