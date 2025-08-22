onedio
Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman'daki Partneri Belli Oldu: Nilüfer Hatun Rolü Yabancı Oyuncuya Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 21:47

Kuruluş Osman, son zamanların en çok konuşulan projelerinden biri olmaya devam ediyor. Başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla başlayan değişim rüzgarı, yeni başrol Mert Yazıcıoğlu ile devam ederken, senaryo, yönetmen gibi değişiklikler de hız kesmeden sürüyor.

Dizinin adı konusunda gizem sürerken, şimdi Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olacak isim cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yazıcıoğlu'nun partnerini canlandıracak Nilüfer Hatun rolünün sahibi belli oldu.

Bozdağ Film imzalı “Kuruluş Osman” dizisinin Orhan Bey dönemini anlatacak ve isminin yeni sezonda değişeceği bilinen, Sultan Orhan, Orhan Bey, Kuruluş Orhan gibi isimlerle gündeme gelen proje için heyecan dorukta!

Mert Yazıcıoğlu kısa sürede anlaşmaya varmış olsa da partneri olacak isim haftalardır merak konusuydu. Başta Alina Boz’a teklif gittiği iddiaları dolaşsa da resmi bir açıklama gelmemişti. Yakışıklı oyuncunun hayranları ikilinin çok yakışacağını düşünerek bu partnerliğe büyük ilgi göstermişti. İddialar arasında adı geçen bir diğer isim ise Mahassine Merabet olmuştu.

Merabet’in hamlesi de takipçilerin gözünden kaçmadı; ünlü oyuncu, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı Instagram’dan takip etmeye başladı. Bu hamle, “Acaba teklifi kabul etti mi?” sorusunu akıllara getirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak isim netleşti: Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile el sıkışıldı.

Başta rol için Alina Boz ile görüşmeler yürütülse de anlaşma sağlanamadı. Merabet'in daha önce adı Fatma Hatun rolüyle anılsa da proje kapsamında Nilüfer Hatun karakteriyle karşımıza çıkacağı öğrenildi.

Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olarak ekrana gelecek Merabet’in performansı ve dizideki uyumu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Bozdağ Film'in yaptığı paylaşıma göre, dizinin kadrosuna giriş yapan bir başka isim de Barış Falay oldu.

