Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman'daki Partneri Belli Oldu: Nilüfer Hatun Rolü Yabancı Oyuncuya Gitti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Kuruluş Osman, son zamanların en çok konuşulan projelerinden biri olmaya devam ediyor. Başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla başlayan değişim rüzgarı, yeni başrol Mert Yazıcıoğlu ile devam ederken, senaryo, yönetmen gibi değişiklikler de hız kesmeden sürüyor.
Dizinin adı konusunda gizem sürerken, şimdi Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olacak isim cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yazıcıoğlu'nun partnerini canlandıracak Nilüfer Hatun rolünün sahibi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bozdağ Film imzalı “Kuruluş Osman” dizisinin Orhan Bey dönemini anlatacak ve isminin yeni sezonda değişeceği bilinen, Sultan Orhan, Orhan Bey, Kuruluş Orhan gibi isimlerle gündeme gelen proje için heyecan dorukta!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak isim netleşti: Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile el sıkışıldı.
Bozdağ Film'in yaptığı paylaşıma göre, dizinin kadrosuna giriş yapan bir başka isim de Barış Falay oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın