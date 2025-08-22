Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman'daki Partneri Belli Oldu: Nilüfer Hatun Rolü Yabancı Oyuncuya Gitti!

Kuruluş Osman, son zamanların en çok konuşulan projelerinden biri olmaya devam ediyor. Başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla başlayan değişim rüzgarı, yeni başrol Mert Yazıcıoğlu ile devam ederken, senaryo, yönetmen gibi değişiklikler de hız kesmeden sürüyor.

Dizinin adı konusunda gizem sürerken, şimdi Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olacak isim cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yazıcıoğlu'nun partnerini canlandıracak Nilüfer Hatun rolünün sahibi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş