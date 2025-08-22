onedio
İkinci Sezon Hazırlığındaki Sahipsizler Dizisine Yeni Karakterler Dahil Oldu!

İkinci Sezon Hazırlığındaki Sahipsizler Dizisine Yeni Karakterler Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.08.2025 - 15:03

Geçtiğimiz sezon Star TV’de ekranlara gelen Sahipsizler dizisi ilk başta final mi yapacak şüphesi yaratırken, hikayenin ilerlemesiyle iyi bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Hal böyle olunca ikinci sezon için de devam kararı alan dizi şimdilerde yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin kadrosuna iki yeni karakterin katıldığını Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

OGM Pictures'a ait dizi özellikle Devran ve Azize çiftinin aşkıyla adeta soluksuz takip edilmeye başlamıştı.

OGM Pictures’a ait dizi özellikle Devran ve Azize çiftinin aşkıyla adeta soluksuz takip edilmeye başlamıştı.

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün uyumu epey sevilmişti. Başlangıçta pek beğenilmeyen çiftin hikayesi zamanla öyle bir hal aldı ki, Devran ve Azize TV dünyasının popüler çifti haline geldi.

Birsen Altuntaş, ünlü oyuncu Esra Ronabar'ın kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş, ünlü oyuncu Esra Ronabar’ın kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Esra Ronabar, Reha Özcan’ın hayat verdiği Cevdet karakterinin eski aşkı Firuze olarak ekranlarda boy gösterecek. Kadroya bir de kızı Bahar karakteri için bir isim katılacak ancak kim olacağı henüz net değil.

