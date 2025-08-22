İkinci Sezon Hazırlığındaki Sahipsizler Dizisine Yeni Karakterler Dahil Oldu!
Geçtiğimiz sezon Star TV’de ekranlara gelen Sahipsizler dizisi ilk başta final mi yapacak şüphesi yaratırken, hikayenin ilerlemesiyle iyi bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Hal böyle olunca ikinci sezon için de devam kararı alan dizi şimdilerde yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin kadrosuna iki yeni karakterin katıldığını Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
OGM Pictures’a ait dizi özellikle Devran ve Azize çiftinin aşkıyla adeta soluksuz takip edilmeye başlamıştı.
Birsen Altuntaş, ünlü oyuncu Esra Ronabar’ın kadroya dahil olduğunu açıkladı.
