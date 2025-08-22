onedio
Uzak Şehir’in Genç Yıldızından Acı Haber: Atakan Özkaya Babasının Vefat Ettiğini Duyurdu

Elif Sude Yenidoğan
22.08.2025 - 14:15

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisindeki rolüyle Atakan Özkaya, adını hafızalarımıza kazımıştı. Hayran kitlesi kısa sürede büyüyen Atakan Özkaya’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu babası Mustafa Özkaya’nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Gelin detaylara geçelim…

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya sete günler kala acı haberle sarsıldı.

Babası Mustafa Özkaya’nın vefat haberini Instagram paylaşımıyla duyuran Özkaya’ya sanat camiasından dostları ve sevenleri başsağlığı mesajlarıyla desteklerini gösterdi.

Özkaya, paylaşımında “Güle güle babam…” ifadeleriyle yürekleri dağladı.

“Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…”

Kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz…

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
