Uzak Şehir’in Genç Yıldızından Acı Haber: Atakan Özkaya Babasının Vefat Ettiğini Duyurdu
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisindeki rolüyle Atakan Özkaya, adını hafızalarımıza kazımıştı. Hayran kitlesi kısa sürede büyüyen Atakan Özkaya’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu babası Mustafa Özkaya’nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya sete günler kala acı haberle sarsıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özkaya, paylaşımında “Güle güle babam…” ifadeleriyle yürekleri dağladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın