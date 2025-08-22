Nazlı ve Hacı Sabancı Çiftinin Biricik Kızları Arzu Alara’nın Yeni Odası Paylaşıldı: Pespembe Odada Yok Yok!

Sabancı ailesinin gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, isimlerinden sıkça söz ettirenlerden. Yaşantıları, ailevi olayları derken kendilerini magazin dünyasında sıkça görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde iki yaşına giren tatlı kızları Arzu Alara’nın yüzünü saklamaya kesin kararlı olan çiftimiz bu konuda da merak uyandırıyor. Tatlı bebişin anneye mi yoksa babaya mı benzediğini sosyal medya kullanıcıları epey merak ediyor. Şimdilerde ise Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara’nın yeni odasını gezdirmesiyle gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!