Hakkında Soruşturma Başlatılan Rapçi Blok3 İddiaları Yalanladı: “Kariyerimi İftiraya Yedirmem”
Son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden olan rapçi Blok3 hakkında geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarını kapsıyordu. Bi Kanal adlı sayfa Blok3’e mikrofon uzattı ve açıklamasını yayınladı. Gelin detaylara geçelim!
İşte o anlar 👇
Ünlü rapçi iddiaları yalanladı.
