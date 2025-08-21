onedio
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rapçi Blok3 Hakkında Soruşturma Başlattı: "Yaralama, Şantaj, Örgüt Kurma..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 14:28

Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz’ün (fotoğrafta solda), 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yontürk, Blok3 ismiyle tanınan Hakan Aydın (fotoğrafta sağda) tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia etmişti. Karagöz'ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler olan ve vücudunda yaralar açılan'' Ferhat Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

Hakan Aydın ve Maruf Yöntürk'e 'Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçu yönetildi.

Şikayet dilekçesinde, Yöntürk’ün Karagöz’ü, ''Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' diyerek tehdit ettiği, bilardo sopasıyla Karagöz’ün dizlerine, kollarına, sırtına, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu ifade edildi. 

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Hakan Aydın’ın da Karagöz’e saldırdığı, Maruf Yöntürk’ün Karagöz’ü darp ederken çalışanına seslenerek, ''Stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir'' dediği ileri sürüldü. 

Maruf Yöntürk'ün, Ferhat Karagöz'ün kafasına silah dayayarak, ''Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız'' diye tehdit ettiği iddia edildi.

