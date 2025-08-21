İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rapçi Blok3 Hakkında Soruşturma Başlattı: "Yaralama, Şantaj, Örgüt Kurma..."
Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.
Rapçi Blok3 hakkında soruşturma başlatıldı: Yaralama, şantaj, örgüt kurma, alıkoyma...
Şikayet dilekçesinde nasıl darbedildiğini anlattı.
