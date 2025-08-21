onedio
Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Şimşek
21.08.2025 - 15:00

Spotify, YouTube gibi müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan Blok3 isimli rapçi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın ardından Blok3’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında, Nereli? Blok3 Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?

Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne?

Rapçi Blok3 son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri. Çıkardığı parçalar milyonlarca dinlenmeye ulaşan Blok3’ün kim olduğu merak edilenler arasında.  

Rapçi Blok3 Kimdir?

Blok3 ismiyle tanınan rapçi Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Aydın, 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkardı. İlk denemelerinde başarısız olan Blok3, çıkışını 2022 yılında 'Vur' isimli şarkısıyla gerçekleştirdi.

2023 yılında ‘Affetmem’ parçası ile tanınan Blok3’ün YouTube üzerinde şarkı kısa sürede 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan fazla tıklandı. 

Blok3, 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde 'En iyi Rapçi' ödülüne sahip oldu.

Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne?

Blok3 sahne ismiyle tanınan rapçinin gerçek adı Hakan Aydın. 

Blok3 Kaç Yaşında?

Blok3 isimli rapçi 23 yaşındadır. 

Blok3 Nereli?

Blok3 ismiyle tanınan Hakan Aydın, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğmuştur.

Blok3 Nasıl Okunur?

Blok3 ismini ‘Blok üç’ ve ‘Bloke’ diye okuyanlar var. Bu nedenle bu sahne adının nasıl okunduğu merak ediliyor. Hakan Aydın, bu ismin ‘Blok Üç’ olarak okunduğunu açıkladı. 

İsmin hikayesini gizli tutan Hakan Aydın, bu takma adın aşka dair olduğu iddialarını kesin dille reddetti.

Blok3 Şarkıları

  • ESC*BAR (2024)

  • Habibi (ft. Stefflon Don) (2024)

  • Laf (2024)

  • Güzel ve İddialı (2024)

  • Salla Salla (2023)

  • Aklına ben gelicem (2023)

  • N'aptığını bilmesem de (2023)

  • Yaptırıcaz Tırnaklarını (2023)

  • Baybay (2023)

  • Affetmem (2023)

  • Vur (2022)

  • Patlat (2022)

  • Dacia (ft. Cenqa) (2022)

  • Ciro (2022)

  • Woum Baby (2021)

  • Freestyle#1 (2021)

  • Yallah (2021)

  • Okey Okey (2021)

  • Wow (2021)

Blok3 Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?

Rapçi Blok3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darbettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla soruşturma açtı.

