Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında, Nereli?
Spotify, YouTube gibi müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan Blok3 isimli rapçi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın ardından Blok3’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne, Kaç Yaşında, Nereli? Blok3 Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Blok3 Kimdir? Rapçi Blok3 Gerçek Adı Ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Blok3 Şarkıları
Blok3 Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın