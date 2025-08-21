onedio
Düğününde Tercih Ettiği Sponsorlu Pasta Yüzünden Tepki Çeken YouTuber Alper Rende'den Eleştirilere Şok Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 00:03

Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Alper Rende ve Betül Çakmak, düğünlerinden paylaştıkları karelerle beğeni toplarken düğün pastası üzerinden gündeme gelen sponsorluk eleştirileriyle de karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Alper Rende, sert eleştirilere kayıtsız kalmadı ve sponsor desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden Alper Rende ve Betül Çakmak, inişli çıkışlı ilişkileriyle uzun yıllardır takipçilerin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medya platformunda tanışan ve birlikte içerik üreterek YouTube’da da geniş kitlelere ulaşan çift, 2021 yılında yollarını ayırmıştı. 2023 Aralık ayında yeniden bir araya geldiklerini sosyal medya üzerinden duyuran Betül Çakmak ve Alper Rende hayranlarını sevindirmişti.

Bu mutluluk rüzgarı, 2024 Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Alper Rende’nin sahnede Betül Çakmak’a evlenme teklifi etmesiyle resmen boyut atlamıştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan o anlar da çiftin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düğünleriyle taçlanmıştı.

Sosyal medyanın yakından takip ettiği çift, düğünlerinden paylaştıkları karelerle takipçilerini mest ederken düğün gecelerinde tercih ettikleri sponsorlu pasta olay olmuştu.

Kısa sürede X gündemine oturan Alper Rende ve Betül Çakmak ikilisi düğünlerinde reklam aldıkları için eleştiri çekmişti.

Pastanın üzerindeki 12 mum ve markanın görünürlüğü, bazı kullanıcılara abartı gelirken çift düşün gecelerinden yaptıkları paylaşıma 'Hayatın en tatlı anları, en sevdiğin tatlarla birleşince daha özel oluyor.. Düğün pastamızda bizim için öyleydi… ❤️🥹' notunu düşerek markayı etiketledi.

Tepkiler dinmezken, Alper Rende adlığı eleştirilere yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

YouTuber Alper Rende "Bazı insanlar çok korkuyor biz para kazanacağız, bir şeyleri ucuza getireceğiz ya da bedavaya getireceğiz" diyerek açıklamada bulundu.

Sponsorlu pasta tercih ettikleri için günlerdir tepki alan ünlü YouTuber düğünlerine çok para harcadıklarını belirtti.

