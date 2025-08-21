Düğününde Tercih Ettiği Sponsorlu Pasta Yüzünden Tepki Çeken YouTuber Alper Rende'den Eleştirilere Şok Yanıt!
Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Alper Rende ve Betül Çakmak, düğünlerinden paylaştıkları karelerle beğeni toplarken düğün pastası üzerinden gündeme gelen sponsorluk eleştirileriyle de karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Alper Rende, sert eleştirilere kayıtsız kalmadı ve sponsor desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden Alper Rende ve Betül Çakmak, inişli çıkışlı ilişkileriyle uzun yıllardır takipçilerin gündeminden düşmüyor.
Sosyal medyanın yakından takip ettiği çift, düğünlerinden paylaştıkları karelerle takipçilerini mest ederken düğün gecelerinde tercih ettikleri sponsorlu pasta olay olmuştu.
YouTuber Alper Rende "Bazı insanlar çok korkuyor biz para kazanacağız, bir şeyleri ucuza getireceğiz ya da bedavaya getireceğiz" diyerek açıklamada bulundu.
Sponsorlu pasta tercih ettikleri için günlerdir tepki alan ünlü YouTuber düğünlerine çok para harcadıklarını belirtti.
