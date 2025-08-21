Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğulları Aziz'in Sır Gibi Sakladıkları Yüzü Sonunda Ucundan Gözüktü!

Hayranları sabırsızlıkla Aziz’i görmeyi beklerken, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftler arasında. Oğulları Aziz için de aynı yolu seçen ikili, bugüne kadar ne yüzünü gösterdi ne de kime benzediğine dair, Aziz'in saçları hariç, hiçbir ipucu vermemişti.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Neslihan Atagül’den gelen yeni bir paylaşım sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, oğluyla ve eşiyle birlikte doğum gününden paylaşım yaptı.

Fotoğrafta Aziz’in yüzü yine tamamen gözükmese de Atagül'ün parmaklarının arasından azıcık da olsa ortaya çıktı! Aziz, dolgun yanakları ve ucundan gözüken minik burnuyla bile görenlerin kalbini tatlılığıyla eritmeyi başardı!