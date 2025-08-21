Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğulları Aziz'in Sır Gibi Sakladıkları Yüzü Sonunda Ucundan Gözüktü!
Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz’i gözlerden uzak büyütme konusunda oldukça kararlıydı. Doğduğu günden bu yana yüzünü sır gibi saklayan ikili, bugüne kadar minik bebekleriyle ilgili neredeyse hiçbir detay paylaşmadı. Ancak Atagül’ün doğum günü için yaptığı son paylaşımla bu gizem bir nebze bozuldu. Paylaşılan karede Aziz’in yüzü yine tam olarak görünmese de, dolgun yanakları ve parmakların arasından belli olan minik burnu görenlerin kalbini eritti!
Türk televizyon dünyasının gözde çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile birlikte yepyeni bir hayata adım atmıştı.
Doğumdan bu yana 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, çift oğullarının yüzünü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda göstermemekte ısrarcı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
gömlek ceket seçimi ilginç
bu tarikat üyesini niye paylaştınız deniz baykal zihniyetliler çok sinirlenecek😜
