Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğulları Aziz'in Sır Gibi Sakladıkları Yüzü Sonunda Ucundan Gözüktü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 22:47

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz’i gözlerden uzak büyütme konusunda oldukça kararlıydı. Doğduğu günden bu yana yüzünü sır gibi saklayan ikili, bugüne kadar minik bebekleriyle ilgili neredeyse hiçbir detay paylaşmadı. Ancak Atagül’ün doğum günü için yaptığı son paylaşımla bu gizem bir nebze bozuldu. Paylaşılan karede Aziz’in yüzü yine tam olarak görünmese de, dolgun yanakları ve parmakların arasından belli olan minik burnu görenlerin kalbini eritti!

Türk televizyon dünyasının gözde çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile birlikte yepyeni bir hayata adım atmıştı.

Çift, bu süreçte özel anlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş, sosyal medyada ise yalnızca belirli günlerde paylaşımlar yapmıştı. Ancak bu defa bambaşka bir sürprizle gündeme geldiler.

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül için sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla!

O paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Doğumdan bu yana 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, çift oğullarının yüzünü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda göstermemekte ısrarcı.

Hayranları sabırsızlıkla Aziz’i görmeyi beklerken, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftler arasında. Oğulları Aziz için de aynı yolu seçen ikili, bugüne kadar ne yüzünü gösterdi ne de kime benzediğine dair, Aziz'in saçları hariç, hiçbir ipucu vermemişti.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Neslihan Atagül’den gelen yeni bir paylaşım sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, oğluyla ve eşiyle birlikte doğum gününden paylaşım yaptı.

Fotoğrafta Aziz’in yüzü yine tamamen gözükmese de Atagül'ün parmaklarının arasından azıcık da olsa ortaya çıktı! Aziz, dolgun yanakları ve ucundan gözüken minik burnuyla bile görenlerin kalbini tatlılığıyla eritmeyi başardı!

futboltopu20

gömlek ceket seçimi ilginç

futboltopu20

bu tarikat üyesini niye paylaştınız deniz baykal zihniyetliler çok sinirlenecek😜

