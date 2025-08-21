Sabrı Taştı: Oyuncu Nehir Erdoğan Son Haline Gelen "Ne Kadar Yaşlanmış" Yorumlarını Cevapsız Bırakmadı!

2000’li yılların en popüler dizilerinden biri olan Yabancı Damat’ta yakaladığı ün ve güzelliğiyle adından söz ettiren Erdoğan, yıllar içinde de adını yer aldığı projelerle duyurmaya devam etti.

2001-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 'Telepazar' programında kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sunarak televizyon dünyasına adım atan Erdoğan, ardından 'Koçum Benim' adlı dizide 'Pelin' karakterini canlandırmış, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisinde 'Nazlı Baklavacıoğlu' karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamıştı.