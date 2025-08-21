onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sabrı Taştı: Oyuncu Nehir Erdoğan Son Haline Gelen "Ne Kadar Yaşlanmış" Yorumlarını Cevapsız Bırakmadı!

Sabrı Taştı: Oyuncu Nehir Erdoğan Son Haline Gelen "Ne Kadar Yaşlanmış" Yorumlarını Cevapsız Bırakmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 20:34

Yılların eskitemediği isimlerden biri olarak tanıdığımız Nehir Erdoğan, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kısa saçlı yeni haline kullanıcılar tarafından “Ne kadar yaşlanmış!” yorumları yapılırken, Erdoğan’dan beklenmedik yanıtlar ardı ardına geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, yıllardır sektörde kalmayı başarmış nadir isimlerden biri.

Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, yıllardır sektörde kalmayı başarmış nadir isimlerden biri.

2000’li yılların en popüler dizilerinden biri olan Yabancı Damat’ta yakaladığı ün ve güzelliğiyle adından söz ettiren Erdoğan, yıllar içinde de adını yer aldığı projelerle duyurmaya devam etti.

2001-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 'Telepazar' programında kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sunarak televizyon dünyasına adım atan Erdoğan, ardından 'Koçum Benim' adlı dizide 'Pelin' karakterini canlandırmış, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisinde 'Nazlı Baklavacıoğlu' karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

Sana Söz, Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi dizilerde izlediğimiz Erdoğan, bu sene 45 yaşına bastı.

Sana Söz, Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi dizilerde izlediğimiz Erdoğan, bu sene 45 yaşına bastı.

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde 'Julia Moran' karakterini canlandırarak ekranlarda boy gösteren, 2025 yılında 'Yaz Işığı' adlı projeyle geri döneceği konuşulan Nehir Erdoğan, şimdilerde imaj değişikliğiyle konuşuluyor. 

Nehir Erdoğan, saçlarını kestirerek cesur bir imaj değişikliği yaptı. Ancak sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar, kullanıcılar tarafından “Ne kadar yaşlanmış!” yorumlarına neden oldu.

Ünlü oyuncu, gelen yorumları cevapsız bırakmadı: 'Çok mutluyum!' diyen isim başka kullanıcının  'Aşırı değişmiş, çok üzüldüm!' yorumuna ise 'Çok üzülme bebeğim ya!' şeklinde cevap verdi!

O yorumları şöyle bırakalım:

O yorumları şöyle bırakalım:

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın