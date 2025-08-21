onedio
Ateş Püskürmüşlerdi: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinden Şiddet İddiası Sonrası Aşk Dolu Yorumlar!

Ecem Dalgıçoğlu
21.08.2025 - 19:37

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin gündeminin gözde çifti olsa da, son günlerde yaşanan gelişmelerle hayranlarını şaşırttı. Beyaz Magazin’de ortaya atılan şiddet iddiaları, şok etkisi yaratırken Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e aşk dolu yorum geldi!

Ünlü çift son günlerde magazin gündemini sarsan boşanma ve şiddet iddialarının ardından sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti.

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye ve Burak, yıllardır magazin dünyasının örnek çifti olarak anılıyor.

Fakat Ağustos ayında Fahriye Evcen’in Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırması, kısa sürede ayrılık söylentilerini ateşlemişti. Ardından, Beyaz Magazin’de ortaya atılan şiddet iddiaları çiftin özel hayatına dair spekülasyonları iyice artırmıştı.

Şiddet iddialarının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tartıştıklarını hatta bu bağrışları komşuların duyduğunu söyleyen iddialar ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.

Şiddet ve boşanma iddialarının ardından Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

İkilinin açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ailelerine ve birbirlerine olan bağlılıklarını göstermekten geri durmayan çift, açıklamanın ardından sosyal medyada aşk dolu yorumlarda bulundu.

Ancak çift, tüm bu çirkin söylentilere karşı inadına aşklarını ve mutluluklarını gözler önüne serdi. Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’e “İnadına, çok güzelsin aşkım” sözleri ve aileleriyle birlikte paylaştıkları mutlu kareler, magazin gündemini adeta ters köşe yaptı.

