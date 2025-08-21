Ateş Püskürmüşlerdi: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinden Şiddet İddiası Sonrası Aşk Dolu Yorumlar!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun yıllardır magazin gündeminin gözde çifti olsa da, son günlerde yaşanan gelişmelerle hayranlarını şaşırttı. Beyaz Magazin’de ortaya atılan şiddet iddiaları, şok etkisi yaratırken Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e aşk dolu yorum geldi!
Ünlü çift son günlerde magazin gündemini sarsan boşanma ve şiddet iddialarının ardından sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye ve Burak, yıllardır magazin dünyasının örnek çifti olarak anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartıştıklarını hatta bu bağrışları komşuların duyduğunu söyleyen iddialar ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.
Ailelerine ve birbirlerine olan bağlılıklarını göstermekten geri durmayan çift, açıklamanın ardından sosyal medyada aşk dolu yorumlarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın