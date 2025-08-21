onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Balıkesir'deki 6.1'lik Depremde Amcasını Kaybeden Eylül Tumbar'ın Açıklaması X'te Tartışma Yarattı!

Balıkesir'deki 6.1'lik Depremde Amcasını Kaybeden Eylül Tumbar'ın Açıklaması X'te Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 18:49

Balıkesir’i sallayan 6,1 büyüklüğündeki deprem, sadece şehri değil, ünlü isimi de derinden sarsmıştı. Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, amcasını kaybettiği acı olayın ardından ilk kez konuştu. 

Sosyal medyada paylaştığı mesajıyla hem kaybını hem de depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan isim olayın ardından ilk kez 2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de meydana gelen deprem, birçok binada hasara yol açtı ve ne yazık ki bir can kaybına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de meydana gelen deprem, birçok binada hasara yol açtı ve ne yazık ki bir can kaybına sebep oldu.

Balıkesir’i sarsan 6,1 büyüklüğündeki deprem, ünlü oyuncu Eylül Tumbar için de tarifsiz bir acıya dönüştü. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizilerinin sevilen oyuncusu, deprem sırasında enkaz altında kalan akrabaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Ne yazık ki amcası Nihat Önbaş, bu felakette hayatını kaybetti.

Eylül Tumbar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş için yardım çağrısında bulunmuş, enkaz altında kaldıklarını duyurmuştu.

Eylül Tumbar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş için yardım çağrısında bulunmuş, enkaz altında kaldıklarını duyurmuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın açıklamasının ardından Eylül Tumbar da X hesabından 'Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullanmıştı.

2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalanan isim kendisi için yazın nasıl geçtiği sorulunca ne diyeceğini bilemedi.

Tumbar'ın bu açıklaması bazı X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:

Tumbar'ın bu açıklaması bazı X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın