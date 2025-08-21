Balıkesir'deki 6.1'lik Depremde Amcasını Kaybeden Eylül Tumbar'ın Açıklaması X'te Tartışma Yarattı!
Balıkesir’i sallayan 6,1 büyüklüğündeki deprem, sadece şehri değil, ünlü isimi de derinden sarsmıştı. Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, amcasını kaybettiği acı olayın ardından ilk kez konuştu.
Sosyal medyada paylaştığı mesajıyla hem kaybını hem de depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan isim olayın ardından ilk kez 2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de meydana gelen deprem, birçok binada hasara yol açtı ve ne yazık ki bir can kaybına sebep oldu.
Eylül Tumbar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş için yardım çağrısında bulunmuş, enkaz altında kaldıklarını duyurmuştu.
2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalanan isim kendisi için yazın nasıl geçtiği sorulunca ne diyeceğini bilemedi.
Tumbar'ın bu açıklaması bazı X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:
