Kadir Doğulu'dan Biricik Eşi Neslihan Atagül'e Anne Olarak Kutladığı İlk Doğum Gününde Duygusal Mesaj!

Kadir Doğulu'dan Biricik Eşi Neslihan Atagül'e Anne Olarak Kutladığı İlk Doğum Gününde Duygusal Mesaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 19:49

Mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldıklarından beri gözlerden uzak duran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yalnızca özel günlerde sesini soluğunu duyabildiğimiz ikiliden Kadir Doğulu, biricik aşkı Neslihan Atagül'ün yaş gününü, oğulları Aziz'in de ağzından yazdığı bir mesajla kutladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türk magazin dünyasının en popüler çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu tanımayan yoktur!

İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremesek de Fatih Harbiye dizisinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen ve şöyle bir bakıldığında sektördeki en eski evli çiftlerden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu tam 9 senedir oldukça mutlu ve huzurlu!

Haklarında çıkan onca çirkin iddiaya rağmen hem de! Çiftimiz birbirlerine ultra düşkünlüğü ve ne olursa olsun asla kopamayışıyla nam salmış durumda biliyorsunuz... Bir miktar toksiklik barındırsa da asla vazgeçilmeyen o aşklardan onlarınki... 

Mart ayında da uzun yıllardır beklenen ilk bebeklerine kavuşmuşlardı. O günden bu yana gözlerden daha uzak olan ikili Aziz adını verdikleri oğullarının keyfini çıkarıyor şimdilerde!

Bir özel günlerde görebiliyor, yeniden konuşuyoruz çiftimizi! Bugün de o özel günlerden biri!

Neslihan Atagül, bugün 33 yaşına girdi. Kadir Doğulu'nun aşk dolu yaş günü mesajı da her sene olduğu gibi tam vaktinde geldi!

Bu sefer bir fark vardı; Neslihan Atagül'ün anne olarak girdiği ilk doğum gününde Kadir Doğulu'nun mesajının içinde oğlu Aziz'den de bir mesaj vardı. 

Neslihan Atagül'ün kalbi eridi... Maşallah size 🧿

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
