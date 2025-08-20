Kadir Doğulu'dan Biricik Eşi Neslihan Atagül'e Anne Olarak Kutladığı İlk Doğum Gününde Duygusal Mesaj!

İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremesek de Fatih Harbiye dizisinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen ve şöyle bir bakıldığında sektördeki en eski evli çiftlerden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu tam 9 senedir oldukça mutlu ve huzurlu!

Haklarında çıkan onca çirkin iddiaya rağmen hem de! Çiftimiz birbirlerine ultra düşkünlüğü ve ne olursa olsun asla kopamayışıyla nam salmış durumda biliyorsunuz... Bir miktar toksiklik barındırsa da asla vazgeçilmeyen o aşklardan onlarınki...

Mart ayında da uzun yıllardır beklenen ilk bebeklerine kavuşmuşlardı. O günden bu yana gözlerden daha uzak olan ikili Aziz adını verdikleri oğullarının keyfini çıkarıyor şimdilerde!