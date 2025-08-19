onedio
Silinmeden Yetişin: 19 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 19 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 00:40

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz!

Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor... 

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Pelin Akil

Pelin Akil

Senelerdir musmutlu bir aile profili çizdiği eşi Anıl Altan'la yollarını ayırdığını geçtiğimiz aylarda doğrulayan Pelin Akil, trafikte önüne düşen arabanın arkasında yazan özlü sözü paylaşmayı ihmal etmedi. Aklına pek yatan bir sözdü belli ki!

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Daha yeni, doğum gününün şerefine özel uzun süredir inkar ettiği Athena Gökhan aşkını doğrulayan bir video paylaşan Farah Zeynep Abdullah, bu sabaha şen şakrak başladı. Son zamanların en popüler Disney filmlerinden biri olan Stitch'in hayranı olduğunu da anlatmadan gösterdi.

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Zor süreçleri müthiş bir azimle atlatan minik kızı Mavi'yle yazın ve hayatın tadını çıkaran Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bugün de yine mavi suların yanında, altın kumların üstündeydi. Kızıyla kumdan kale yaptıkları pozda Mavi'nin annesinden çok birkaç yaş büyük ablası gibi gözüküyordu.

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Tüm yazı bir orada bir burada geçiren Şevval Şahin, nihayet Türkiye'ye ayak bastı. İstanbul'daki muazzam evine gelen Şevval Şahin, boydan boya camla kaplı salonunun ağızları açık bırakacak kadar güzel manzarasıyla resmen nispet yaptı.

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Bu yazı tamamen ailesinin yanında, pek düşkün olduğu annesi ve babasıyla geçiren Cemal Can Canseven, küçük bir AVM turuna çıktı. Annesi Rukiye hanımın çantasından sallanan Labubu gündemi yakından takip ettiğini, oğlunun da annesinin hiçbir şeyini eksik etmediğini gözler önüne serdi 😂

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Geçtiğimiz sezon Sandık Kokusu dizisindeki rolu gereği bakımlı, saçları boyalı, yüzü makyajlı, dünya güzeli haline dönen Özge Özpirinçci, yazın gelmesiyle beraber doğal haline aynen geri döndü. Beyazları yeniden çıktı, Özge Özpirinçci her zamanki gibi doğallığı savunacağının altını net bir şekilde çizdi.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Birkaç hafta önce 'Ruhum bu adamla evli' dediği Brezilyalı sevgilisi Marlon'la ayrılan Şeyma Subaşı şimdilerde aşk acısı çekiyor. Edebiyata çok düşkün, kitabı bile var biliyorsunuz! Bugün Şeyma'dan bize kalan bir Hatice Utkan şiiri.

Demet Akalın

Demet Akalın

Bu yaza Sefo'yla birlikte yaptıkları 'Yerinde Dur' şarkısıyla damga vuran Demet Akalın, yine ve yeniden koca bir sezonun en iyisi olarak anılacak parçaya imza attı. 'Yerinde Dur'un başarısıyla havaya giren Demo, 'Yazı benle açtık benle kapatalım' diyerek, yeni şarkının yolda olduğunu müjdeledi.

İrem Derici

İrem Derici

Dünya çapında fırtınalar estiren Labubu'lar yapay zekayla birleşince ünlüleri de etkisi altına aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının ünlülerin fotoğraflarından esinlenerek yapay zeka yardımıyla yaptığı ünlü Labubular İrem Derici'nin de dikkatinden kaçmadı.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Sayamadığımız bilmem kaçıncı kez yeni evine taşınan Berfu Yenenler, yeni ortamındaki ilk gününde sabahının nasıl geçtiğini takipçilerine gösterdi. Elinde Matcha'sı, yanında kaplumbağaları, karşısında havuz manzarasıyla Gossip Girl izleyen Berfu Yenenler'in keyfi çok yerindeydi.

Burcu Biricik

Burcu Biricik

İmamoğlu tutuklandıktan sonra patlayan boykot çağrısı döneminde tutuklanan Cem Yiğit Üzümoğlu, serbest kaldıktan sonra yurt dışı yasağı sebebiyle oyununa gidememişti. Burcu Biricik, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gidemediği oyunun ekibinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Didem Soydan

Didem Soydan

Ülkede gündem neyse en ince detayına kadar bildiğinden emin olduğumuz Didem Soydan, uzun yılların ardından YouTube'a dönüp sosyal medyada koca bir heyecan yaratan Banu Berberoğlu'nu es geçmedi, 'Kraliçe geri döndü' deyip videosunu izlemeye koyuldu.

