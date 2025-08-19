onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşk Yaramış: Güzide Duran Hayatına Girince Yenilenmeye Karar Veren Fikret Orman'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Aşk Yaramış: Güzide Duran Hayatına Girince Yenilenmeye Karar Veren Fikret Orman'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2025 - 23:39

Geçtiğimiz aylarda eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve eski Türkiye güzeli Güzide Duran'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatına Güzide Duran girdikten sonra yenilenmeye karar veren Fikret Orman'ın radikal imaj değişikliği dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geri gelmişti.

Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geri gelmişti.

1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen Duran, başarılı kariyerine 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenince ara vermişti.

Fakat daha önce de ilişkilerinde çatırdama olduğu dedikoduları ortaya çıkan ikilinin, 16 yıllık evliliğin sonunda kesin olarak boşanmaya karar verdiğini geçtiğimiz senenin son ayında öğrenmiştik. Derken İşte Benim Stilim jürisi olarak karşımıza çıktı ve Türkiye'deki şan, şöhret ve popülaritesine sanki hiç azalmamışçasına yeniden kavuştu.

Üstünden çok geçmedi, programda kalbini kıpır kıpır eden şeyler yaşadığını çokça kez dile getiren Güzide Duran'ın ünlü bir isimle aşk yaşadığı iddiaları kol gezmeye başladı.

Üstünden çok geçmedi, programda kalbini kıpır kıpır eden şeyler yaşadığını çokça kez dile getiren Güzide Duran'ın ünlü bir isimle aşk yaşadığı iddiaları kol gezmeye başladı.

O ünlü isim de eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dı. Ünlü manken Güzide Duran'ın, çalkantılı boşanma süreciyle konuşulurken, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la gecelerde, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Hatta boşanma aşamasında olduğu eşi de görüntüleri görünce öfke kusmuş, boşanma sürecine saygısızlık ettiğini o görüntülerin altına yorum bırakarak ifade etmişti.

Güzide Duran'ın eski eşine Fikret Orman'la yeni aşkı da doğrulayarak verdiği cevabın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce, şimdilerde keyfinin yerinde olduğu bilinen çiftle ilgili bir detay dikkat çekti!

Birkaç saat önce, şimdilerde keyfinin yerinde olduğu bilinen çiftle ilgili bir detay dikkat çekti!

Tivibu Spor'a konuk olan eski Beşiktaş başkan Fikret Orman'ı görenler dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı. Kırlaşmış saçlarına alışık olduğumuz Fikret Orman, sanıyoruz ki hayatına Güzide Duran'ın girmiş olduğu gerçeğini göz önünde bulundurup yenilenmeye karar verdi.

Saçlarını boyattığı ve daha fit bir görünüme sahip olduğu gözlerden kaçmadı! Valla ne diyelim, bize aşk yaramış demek düşer!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın