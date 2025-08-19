Aşk Yaramış: Güzide Duran Hayatına Girince Yenilenmeye Karar Veren Fikret Orman'dan Radikal İmaj Değişikliği!
Geçtiğimiz aylarda eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve eski Türkiye güzeli Güzide Duran'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatına Güzide Duran girdikten sonra yenilenmeye karar veren Fikret Orman'ın radikal imaj değişikliği dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geri gelmişti.
Üstünden çok geçmedi, programda kalbini kıpır kıpır eden şeyler yaşadığını çokça kez dile getiren Güzide Duran'ın ünlü bir isimle aşk yaşadığı iddiaları kol gezmeye başladı.
Birkaç saat önce, şimdilerde keyfinin yerinde olduğu bilinen çiftle ilgili bir detay dikkat çekti!
