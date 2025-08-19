Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun, Sokakta Tacize Uğradığı Anların Kamera Görüntülerini Paylaştı!

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık gündem olan ve kimilerinin tepkisini kimilerinin de ilgisini çeken Mika Raun, tartışmalı isimlerden biri. Yine de hitap ettiği kitle büyük!

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim, geçtiğimiz sene Tayland'a giden Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyurmuştu. Daha önce bir sevgilisiyle oldukça tatsız olaylar yaşayan Mika Raun, hayatına şimdilerde 'kocam' diye hitap ettiği kişi girince yüzünü saklamaya karar vermişti.