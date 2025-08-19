Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun, Sokakta Tacize Uğradığı Anların Kamera Görüntülerini Paylaştı!
Cinsiyet geçiş ameliyatı süreci boyunca tüm gözleri üzerine çeken ve kısa sürede milyonlarca takipçi kazanan sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatilde yanında kız kardeşi ve annesi varken taciz edildiği anları paylaştı.
Kamera görüntülerini gösteren Mika Raun, 'Elini eteğimin altına sokup kaçıp gitti' açıklamasında bulundu.
TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran, cinsiyet geçiş sürecinde paylaştıklarıyla da milyonlarca takipçi kazanan Mika Raun'a denk gelmişsinizdir.
Aylarca Batu'sunu görmedik, zaten bu bebeği emoji'yle saklar gibi sevgili saklamaya olayı da daha çok ilgi çekmesine sebep olmuştu.
İşte o anlar:
