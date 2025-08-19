onedio
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun, Sokakta Tacize Uğradığı Anların Kamera Görüntülerini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2025 - 20:00

Cinsiyet geçiş ameliyatı süreci boyunca tüm gözleri üzerine çeken ve kısa sürede milyonlarca takipçi kazanan sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatilde yanında kız kardeşi ve annesi varken taciz edildiği anları paylaştı. 

Kamera görüntülerini gösteren Mika Raun, 'Elini eteğimin altına sokup kaçıp gitti' açıklamasında bulundu.

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran, cinsiyet geçiş sürecinde paylaştıklarıyla da milyonlarca takipçi kazanan Mika Raun'a denk gelmişsinizdir.

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık gündem olan ve kimilerinin tepkisini kimilerinin de ilgisini çeken Mika Raun, tartışmalı isimlerden biri. Yine de hitap ettiği kitle büyük!

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim, geçtiğimiz sene Tayland'a giden Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyurmuştu. Daha önce bir sevgilisiyle oldukça tatsız olaylar yaşayan Mika Raun, hayatına şimdilerde 'kocam' diye hitap ettiği kişi girince yüzünü saklamaya karar vermişti.

Aylarca Batu'sunu görmedik, zaten bu bebeği emoji'yle saklar gibi sevgili saklamaya olayı da daha çok ilgi çekmesine sebep olmuştu.

'Kocam' diye hitap ettiği ve başta gözden sakınsa da sonradan paylaştığı sevgilisi Batu'yla çektiği içerikler ve yaptığı paylaşımlarla ayrı, yaptığı radikal açıklamalarla ayrı dikkat çeken Mika Raun, geçtiğimiz saatlerde maaile gittikleri tatilde oldukça talihsiz bir olay yaşadı.

Otelin kapısındayken bir adamın elini eteğinin altına sokup poposunu ellediğini söyleyen Mika Raun, o ana ait kamera görüntülerini de paylaştı. 

Elinin ayağının titrediğini söyleyen Mika Raun, 'Bu ne cesaret bilmiyorum' dedi. Çok geçmiş olsun...

İşte o anlar:

