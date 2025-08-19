Sinirleri Bozuldu: Aleyna Tilki'den Yeni Şarkısı Uzay'ı "Az Dinlendi" Başlığıyla Haber Yapanlara Ağır Sitem!
Son şarkısı beklediği kadar rağbet görmeyen Aleyna Tilki, 'başarısızlığını' manşete taşıyan haber sitelerine sessiz kalamadı.
Daha önce de sektörü eleştiren Aleyna Tilki, yine aynı konuya değinerek sitem dolu bir mesaj paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Aleyna Tilki'nin "Uzay" isimli son şarkısı 11 Ağustos'ta yayınlanmıştı, takip edenler biliyordur.
"Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 4 günde yalnızca 30 bin görüntülenme aldı" başlıklı haberlerin hızla yayıldığını gören Aleyna Tilki sessiz kalmadı.
"Başarısızlığını" vurgulayan haberlere de yine aynı konuya değinerek sitem etti. "Şarkıyı çıktığında bi kişi haber yapmadı sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.
