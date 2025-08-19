onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinirleri Bozuldu: Aleyna Tilki'den Yeni Şarkısı Uzay'ı "Az Dinlendi" Başlığıyla Haber Yapanlara Ağır Sitem!

Sinirleri Bozuldu: Aleyna Tilki'den Yeni Şarkısı Uzay'ı "Az Dinlendi" Başlığıyla Haber Yapanlara Ağır Sitem!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2025 - 19:19

Son şarkısı beklediği kadar rağbet görmeyen Aleyna Tilki, 'başarısızlığını' manşete taşıyan haber sitelerine sessiz kalamadı. 

Daha önce de sektörü eleştiren Aleyna Tilki, yine aynı konuya değinerek sitem dolu bir mesaj paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aleyna Tilki'nin "Uzay" isimli son şarkısı 11 Ağustos'ta yayınlanmıştı, takip edenler biliyordur.

Aleyna Tilki'nin "Uzay" isimli son şarkısı 11 Ağustos'ta yayınlanmıştı, takip edenler biliyordur.

Genel olarak çıkardığı her şarkının kısa süre içerisinde yüz binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından dinlenmesine alışık olduğumuz Aleyna Tilki'nin Uzay'ı beklenen etkiyi bırakmamıştı. 

Durum aşikardı çünkü YouTube'daki izlenmesi oldukça düşük kalmıştı, bugün 8. gününde de totalde ancak 143 bin kişiye ulaştı. 

Belki şarkının PR'ı kuvvetli yapılmadı, belki de Uzay bir öncekiler kadar geçmedi dinleyicilere orasını bilemiyoruz fakat yeni çıkan şarkıyı duyurmayan birçok haber sitesi Aleyna Tilki'nin 'başarısızlığını' manşete taşıdı.

"Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 4 günde yalnızca 30 bin görüntülenme aldı" başlıklı haberlerin hızla yayıldığını gören Aleyna Tilki sessiz kalmadı.

"Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 4 günde yalnızca 30 bin görüntülenme aldı" başlıklı haberlerin hızla yayıldığını gören Aleyna Tilki sessiz kalmadı.

Belki hatırlarsınız, Aleyna Tilki geçtiğimiz sene sektöre büyük bir çıkışta bulunmuş, 'Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bölümü ise omurgasız. İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar' açıklamasında bulunmuştu. 

Hatta okları hemcinsi olan meslektaşlarına çevirmiş, 'Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

"Başarısızlığını" vurgulayan haberlere de yine aynı konuya değinerek sitem etti. "Şarkıyı çıktığında bi kişi haber yapmadı sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

"Başarısızlığını" vurgulayan haberlere de yine aynı konuya değinerek sitem etti. "Şarkıyı çıktığında bi kişi haber yapmadı sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.
twitter.com

X hesabından yaptığı paylaşımda, 

'Çok havalı bi haber ya :D Bence akıllılara çok şey anlatıyo  😹 Şarkıyı çıktığında bi kişi haber yapmadı sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir.  Bu haber yalan haber değil ama bi süre sonra yalan olacak bi haber.   Ben bu şarkıları yazmaya adandım ve müziğime çok güveniyorum. Üç güne de ilk albümüm Kırlar çıkıyor 💗  Her zaman şarkılarıma ruhunuzla sahip çıktınız. Biliyorum. Sizi seviyorum.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın