Sinirleri Bozuldu: Aleyna Tilki'den Yeni Şarkısı Uzay'ı "Az Dinlendi" Başlığıyla Haber Yapanlara Ağır Sitem!

Belki hatırlarsınız, Aleyna Tilki geçtiğimiz sene sektöre büyük bir çıkışta bulunmuş, 'Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bölümü ise omurgasız. İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar' açıklamasında bulunmuştu.

Hatta okları hemcinsi olan meslektaşlarına çevirmiş, 'Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor' ifadelerini kullanmıştı.