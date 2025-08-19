Umre İçin İstediği Takımları Arkadaşlarına Giydirip "Komedi" Videosu Çeken Özlem Öz Tepki Çekti

Dilan ve Engin Polat'ın cezaevine girdiği süreçte Feyza Altun'un gündeme getirmesiyle beraber ünlerine ün katan 'Tayyargiller' 4 çocuklu, sürekli aile konseptli videolar paylaşan bir aile.

Polatların kapı komşusu olan Tayyargiller, tıpkı Dilan Polat gibi 'Bu kadar para nereden geliyor?' sorularının uyanmasına sebep olduysa da şimdilik bu konuyla dikkat çekmiyor. Daha çok Özlem Öz'ün hayatına dair her detayı anlatıp sürekli takipçilerine 'Teyzoşlar' diye hitap ederek çektiği içerikler gündeme oturuyor.

Seveninin çok sevdiği Tayyargiller'i sevmeyen de hiç sevmiyor. Fakat bu sefer gündemimizde geçtiğimiz saatlerde paylaştığı, yayıldığı gibi de büyük tepki çeken bir videoları var...