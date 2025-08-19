Umre İçin İstediği Takımları Arkadaşlarına Giydirip "Komedi" Videosu Çeken Özlem Öz Tepki Çekti
Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçiye sahip olan Özlem Öz, umre için istediği takımları arkadaşlarına giydirip 'komedi' videosu çekince sosyal medya karıştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sosyal medyayı aktif kullanıp Dilan Polat ve benzeri fenomenleri takip eden veya maruz kalanlardansanız Özlem Öz'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
Birkaç saat önce günde 60-70 hikaye paylaştığı hesabından bir reel paylaşan Özlem Öz, umre takımlarını arkadaşlarına giydirerek "komedi videosu" çekti.
Özlem Öz, "komedi" videosunu kaldırdı ve özür diledi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
