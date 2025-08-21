David Beckham'ın Oğlu Cruz Beckham'ın Kendisinden 10 Yaş Büyük Sevgilisiyle Tatil Pozları Gündeme Oturdu!
David Beckham’ın sahalardaki efsane performansı ve Victoria Beckham’ın popülerliği sadece kendi isimlerini değil; Beckham soyadını da parlatıyor. Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper… Beckham ailesinin her üyesi ayrı ayrı medyanın ilgisini çekiyor.
Manşetlerin gözde ailesinin üçüncü çocuğu Cruz Beckham ise son dönemde magazin gündeminde aşkıyla konuşuluyor. Henüz 19 yaşındaki genç Beckham, kalbini 29 yaşındaki şarkı yazarı ve prodüktör Jackie Apostel’e kaptırmış durumda.
Çiftin Amalfi tatilindeki samimi pozları ise sosyal medyada adeta olay oldu.
Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham, yıllardır hem futbol hem de moda dünyasında isimlerini altın harflerle yazdırdı.
Ailenin üçüncü çocuğu Cruz Beckham, müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye çalışırken kendisi son zamanlarda gündeme kalbini kaptırdığı isimle gelmeye başladı.
Tüm bu tartışmalar sürerken, çift geçtiğimiz gün Amalfi kıyılarında lüks bir yatta tatil yaparken objektiflere takıldı.
