onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
David Beckham'ın Oğlu Cruz Beckham'ın Kendisinden 10 Yaş Büyük Sevgilisiyle Tatil Pozları Gündeme Oturdu!

David Beckham'ın Oğlu Cruz Beckham'ın Kendisinden 10 Yaş Büyük Sevgilisiyle Tatil Pozları Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 00:49

David Beckham’ın sahalardaki efsane performansı ve Victoria Beckham’ın popülerliği sadece kendi isimlerini değil; Beckham soyadını da parlatıyor. Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper… Beckham ailesinin her üyesi ayrı ayrı medyanın ilgisini çekiyor.

Manşetlerin gözde ailesinin üçüncü çocuğu Cruz Beckham ise son dönemde magazin gündeminde aşkıyla konuşuluyor. Henüz 19 yaşındaki genç Beckham, kalbini 29 yaşındaki şarkı yazarı ve prodüktör Jackie Apostel’e kaptırmış durumda. 

Çiftin Amalfi tatilindeki samimi pozları ise sosyal medyada adeta olay oldu.

Kaynak: https://www.tmz.com/2025/08/20/cruz-b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham, yıllardır hem futbol hem de moda dünyasında isimlerini altın harflerle yazdırdı.

Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham, yıllardır hem futbol hem de moda dünyasında isimlerini altın harflerle yazdırdı.

David Beckham, Manchester United’dan Real Madrid’e uzanan kariyeriyle futbol efsanesi olurken; Victoria Beckham, Spice Girls günlerinden bu yana moda dünyasının en güçlü kadınlarından biri haline geldi. 

Bugün Beckham soyadı sadece David ve Victoria ile değil; Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper’la da anılıyor.

Ailenin üçüncü çocuğu Cruz Beckham, müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye çalışırken kendisi son zamanlarda gündeme kalbini kaptırdığı isimle gelmeye başladı.

Ailenin üçüncü çocuğu Cruz Beckham, müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye çalışırken kendisi son zamanlarda gündeme kalbini kaptırdığı isimle gelmeye başladı.

Henüz 19 yaşında olan Cruz, 29 yaşındaki şarkı yazarı ve prodüktör Jackie Apostel ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Çiftin yolları geçtiğimiz yıl Glastonbury Festivali’nde kesişti. O günden bu yana ilişkilerini saklamayan ikili, sosyal medyada birbirlerine olan aşklarını da açıkça paylaşıyor. 

İkilinin aşkı bir yana, en çok konuşulan detay yaş farkı oluyor. Jackie 29, Cruz ise henüz 19 yaşında. Aradaki 10 yaş farkı sosyal medyada büyük tartışmalara yol açıyor. Kimileri aşkın yaşının olmadığını söylerken, kimileri de bu ikiliyi birbirine yakıştırmamakta ısrarcı.

Tüm bu tartışmalar sürerken, çift geçtiğimiz gün Amalfi kıyılarında lüks bir yatta tatil yaparken objektiflere takıldı.

Tüm bu tartışmalar sürerken, çift geçtiğimiz gün Amalfi kıyılarında lüks bir yatta tatil yaparken objektiflere takıldı.

TMZ’nin paylaştığı karelerde Cruz’un mayosu, Jackie’nin rahat tavırları ve ikilinin oldukça samimi anları dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kısa sürede gündeme oturdu.

Üstelik Jackie’nin geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası’nda Victoria Beckham’a olan benzerliği de hayranların gözünden kaçmamıştı. Şık tarzıyla Victoria Beckham'ın kopyası gibi duran isim Beckham ailesiyle uyumlu duruşuyla da konuşulmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın