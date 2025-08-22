Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman’daki Partneri Olacağı Düşünülen Ünlü Oyuncu Yapımcıyı Takibe Aldı!

Kuruluş Osman dizisi son zamanların en çok konuşulan TV projelerinden. Başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla yaşananlar bir türlü bitmek bilmedi. Yeni başrol için Mert Yazıcıoğlu seçilirken, senaryo, yönetmen her şey değişti. Dizinin adı konusunda da gizem sürüyor. Şimdiyse Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olacak isim cephesinde bir gelişme yaşandı. Gelin detaylara geçelim!