onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman’daki Partneri Olacağı Düşünülen Ünlü Oyuncu Yapımcıyı Takibe Aldı!

Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman’daki Partneri Olacağı Düşünülen Ünlü Oyuncu Yapımcıyı Takibe Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.08.2025 - 11:08

Kuruluş Osman dizisi son zamanların en çok konuşulan TV projelerinden. Başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla yaşananlar bir türlü bitmek bilmedi. Yeni başrol için Mert Yazıcıoğlu seçilirken, senaryo, yönetmen her şey değişti. Dizinin adı konusunda da gizem sürüyor. Şimdiyse Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olacak isim cephesinde bir gelişme yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Yazıcıoğlu kısa sürede anlaşmaya varsa da partneri olacak isim haftalardır belirsiz.

Mert Yazıcıoğlu kısa sürede anlaşmaya varsa da partneri olacak isim haftalardır belirsiz.

Alina Boz’a teklif gittiği iddialar arasındaydı ancak resmi bir açıklama gelmemişti. Hayranlar ikilinin çok yakışacağını düşünerek bu partnerliğe epey yükselmişti.

İddialar arasında bir isim de Mahassine Merabet olmuştu.

İddialar arasında bir isim de Mahassine Merabet olmuştu.

Dizinin yeni kadın başrolü konusu hala net değil ancak Mahassine Merabet’in hamlesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü güzel dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı Instagram’dan takibe aldı. Hal böyle olunca “acaba teklifi kabul mu etti” sorusu akıllara geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın