Yeni Sezona Hazırlanan Eşref Rüya Dizisine Bir Yeni Oyuncu Daha Dahil Oldu!
Geçtiğimiz sezon adını hafızalara kazıyan Eşref Rüya öylesine sevilen işlerden oldu ki, yeni sezonu dört gözle bekleniyor. Dizinin ağustosun sonunda sete çıkacağı aktarılmıştı. Şimdiyse son cast çalışmaları sürüyor. Birsen Altuntaş kadroya bir ismin daha katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Efsane kadrosuyla dikkat çeken proje reytinglerde başarısını kanıtlamıştı.
Kadronun yeni ismi ise Ebru Nil Aydın oldu.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
