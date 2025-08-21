onedio
Yeni Sezona Hazırlanan Eşref Rüya Dizisine Bir Yeni Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.08.2025 - 21:50

Geçtiğimiz sezon adını hafızalara kazıyan Eşref Rüya öylesine sevilen işlerden oldu ki, yeni sezonu dört gözle bekleniyor. Dizinin ağustosun sonunda sete çıkacağı aktarılmıştı. Şimdiyse son cast çalışmaları sürüyor. Birsen Altuntaş kadroya bir ismin daha katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Efsane kadrosuyla dikkat çeken proje reytinglerde başarısını kanıtlamıştı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in partnerliği yalnızca ülkemizde değil, diziyi takip eden birçok yabancı ülkede de epey sevildi. Dizinin yeni sezonunda da sürprizlerle dolu bir hikaye izleyeceğiz.

Kadronun yeni ismi ise Ebru Nil Aydın oldu.

Kendisini en son Teşkilat’ta Murat Yıldırım’ın annesi rolünde izlemiştik. Eşref Rüya’da ise savcı rolüyle karşımıza geçecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre savcı ile birlikte dizinin seyri epey değişecek!

