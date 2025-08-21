Emily in Paris 5. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı: Yeni Durağı Bu Kez Venedik!
Netflix’in en çok konuşulan dizilerinden Emily in Paris, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Fenomen haline gelen yapım, bu kez hikayesini Venedik’e taşıyor. Paris’in romantik sokaklarından sonra İtalya’nın büyülü atmosferinde geçen bölümler izleyiciyi bekliyor. Hayranlar şimdiden Emily’nin yeni maceralarını konuşmaya başladı. Diziden paylaşılan ilk görseller, sezonun oldukça renkli geçeceğini gösteriyor!
Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emily in Paris, beşinci sezonuyla ekranlara dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix, Emily in Paris hayranlarının merakla beklediği 5. sezonun çıkış tarihini duyurdu. Tüm bölümler 18 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın