Emily in Paris 5. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı: Yeni Durağı Bu Kez Venedik!

Ekipte Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu ve Samuel Arnold gibi sevilen isimler yer alıyor. Venedik’in tarihi atmosferi, hikayeye farklı bir romantik dokunuş katacak. Serinin Roma’dan sonra İtalya’nın bir başka şehrine taşınması, izleyicilerde yeni bir heyecan yarattı.

Emily’nin kariyerindeki yükselişiyle özel hayatındaki karışıklıkların iç içe geçmesi, her sezon olduğu gibi bu sezonun da en çok merak edilen yönlerinden biri. İzlerken içimizin kıpır kıpır olduğu dizinin yayın gününü merakla bekliyoruz!