Emily in Paris 5. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı: Yeni Durağı Bu Kez Venedik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.08.2025 - 20:23

Netflix’in en çok konuşulan dizilerinden Emily in Paris, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Fenomen haline gelen yapım, bu kez hikayesini Venedik’e taşıyor. Paris’in romantik sokaklarından sonra İtalya’nın büyülü atmosferinde geçen bölümler izleyiciyi bekliyor. Hayranlar şimdiden Emily’nin yeni maceralarını konuşmaya başladı. Diziden paylaşılan ilk görseller, sezonun oldukça renkli geçeceğini gösteriyor!

Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Emily in Paris, beşinci sezonuyla ekranlara dönüyor.

Lily Collins’in başrolünde yer aldığı dizi, izleyicisine bu kez Venedik’te geçen bölümler sunacak. Emily, kariyerinde yeni adımlar atarken yime duygusal dünyasında da zorlu tercihler yapmak zorunda kalacak. Yapımcı Darren Star, dizinin her sezonunda olduğu gibi romantizm ve mizahı ön planda tutacaklarını açıkladı.

Netflix, Emily in Paris hayranlarının merakla beklediği 5. sezonun çıkış tarihini duyurdu. Tüm bölümler 18 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Ekipte Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu ve Samuel Arnold gibi sevilen isimler yer alıyor. Venedik’in tarihi atmosferi, hikayeye farklı bir romantik dokunuş katacak. Serinin Roma’dan sonra İtalya’nın bir başka şehrine taşınması, izleyicilerde yeni bir heyecan yarattı. 

Emily’nin kariyerindeki yükselişiyle özel hayatındaki karışıklıkların iç içe geçmesi, her sezon olduğu gibi bu sezonun da en çok merak edilen yönlerinden biri. İzlerken içimizin kıpır kıpır olduğu dizinin yayın gününü merakla bekliyoruz!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
