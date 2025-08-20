onedio
Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 21:13

Efsanevi “Organize İşler” serisi bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kadroya son anda katılan sürpriz oyuncu ise merakı iyice artırdı. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun Organize İşler dizisine dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yılmaz Erdoğan'ın efsaneleşmiş "Organize İşler" serisi, bu kez bir dizi formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın efsaneleşmiş “Organize İşler” serisi, bu kez bir dizi formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturacağı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizinin sürprizleri arasında yıllar sonra ekibe geri dönen Demet Akbağ ile başarılı oyuncu Selim Bayraktar öne çıkıyor. Fakat sürprizler bununla da sınırlı değil!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisine sevilen oyuncu Burcu Özberk dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisine sevilen oyuncu Burcu Özberk dahil oldu.

Netflix’in yeni sezon için en iddialı yerli projelerinden olan “Organize İşler: Karun Hazinesi”, eylül başında sete çıkacak. Son olarak projeye katılan flaş isim ise Burcu Özberk oldu. Özberk, dizide merak uyandıran “Ceylan” karakterini canlandıracak.

Organize İşler çekimlerinin eylülde başlayıp kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. Yılmaz Erdoğan ise bu projenin ardından yoğun ilgi gören “İnci Taneleri” dizisinin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
