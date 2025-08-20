Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Netflix’in yeni sezon için en iddialı yerli projelerinden olan “Organize İşler: Karun Hazinesi”, eylül başında sete çıkacak. Son olarak projeye katılan flaş isim ise Burcu Özberk oldu. Özberk, dizide merak uyandıran “Ceylan” karakterini canlandıracak.

Organize İşler çekimlerinin eylülde başlayıp kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. Yılmaz Erdoğan ise bu projenin ardından yoğun ilgi gören “İnci Taneleri” dizisinin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacak.