Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!
Efsanevi “Organize İşler” serisi bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kadroya son anda katılan sürpriz oyuncu ise merakı iyice artırdı. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun Organize İşler dizisine dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan’ın efsaneleşmiş “Organize İşler” serisi, bu kez bir dizi formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisine sevilen oyuncu Burcu Özberk dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın