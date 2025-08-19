Koşun Olay Var! Eski Big5 Yarışmacısı, Manifest'in Zoktay'ı ve Tolga Akış'ı Takipten Çıktı!
Big5 bitti fakat programda kalan madilikler devam ediyor. Yarışma süresince Zeynep Oktay'a kötü davrandığı gerekçesiyle yüzlerce yorum alan Zeynep Yılmazçelik cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'e girmeyi kıl payı kaçıran Yılmazçelik, Tolga Akış ve Zeynep Oktay'ı takipten çıkınca ortalık karıştı. E haliyle eski defterler hızla açıldı.
Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'i dilimizden düşüremiyoruz!
Manifest'in dikkatli takipçileri, Big5 yarışmacılarından Zeynep Yılmazçelik'in Manifest grubundan yalnızca Zeynep Oktay'ı takipten çıktığını fark etti. Fakat konu bununla da sınırlı değil.
Zeynep Oktay, X hesabından Big5 dönemi bir canlı yayında duygularını açık etmediği yönündeki yoruma verdiği "Tercih etmiyorum diyelim" yanıtını tweet attı.
