onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Koşun Olay Var! Eski Big5 Yarışmacısı, Manifest'in Zoktay'ı ve Tolga Akış'ı Takipten Çıktı!

Koşun Olay Var! Eski Big5 Yarışmacısı, Manifest'in Zoktay'ı ve Tolga Akış'ı Takipten Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2025 - 23:24

Big5 bitti fakat programda kalan madilikler devam ediyor. Yarışma süresince Zeynep Oktay'a kötü davrandığı gerekçesiyle yüzlerce yorum alan Zeynep Yılmazçelik cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'e girmeyi kıl payı kaçıran Yılmazçelik, Tolga Akış ve Zeynep Oktay'ı takipten çıkınca ortalık karıştı. E haliyle eski defterler hızla açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'i dilimizden düşüremiyoruz!

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'i dilimizden düşüremiyoruz!

Neredeyse her parçası hit olan Manifest, müzik listelerinin kısa sürede vazgeçilmezi olup aylık 4 milyonu aşkın dinlenme elde etti. Tolga Akış'ın yapımcılığını üstlendiği Big5 Türkiye'yi kazanan 6 yarışmacı olan Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat'tan oluşan grubun her konseri sold out olurken grup bu defa başarılarıyla değil kaosla gündem oldu. Kaosun sebebi ise eski bir yarışmacı!

Manifest'in dikkatli takipçileri, Big5 yarışmacılarından Zeynep Yılmazçelik'in Manifest grubundan yalnızca Zeynep Oktay'ı takipten çıktığını fark etti. Fakat konu bununla da sınırlı değil.

Manifest'in dikkatli takipçileri, Big5 yarışmacılarından Zeynep Yılmazçelik'in Manifest grubundan yalnızca Zeynep Oktay'ı takipten çıktığını fark etti. Fakat konu bununla da sınırlı değil.

Olayı biraz kurcalayan fanlar, Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın da Zeynep Yılmazçelik'le birbirlerini takipten çıktığını fark etti. Yani söz konusu durum biraz ciddi olabilir.

Big5 zamanını hatırlayanlar bilir ki Zeynep Yılmazçelik bir canlı yayınca Zeynep Oktay'ın mizacına 'Soğuk birisin. Mizacın öyle seni kabul ettik' demiş ve bu olay sonra Yılmazçelik, Zoktay'ı zorbaladığı yönünde yoğun eleştiri almıştı. Big5'ı kıl payı kaybeden Zeynep Yılmazçelik'in bir anda hem Zeynep Oktay hem Tolga Akış'ı takipten çıkma sebebi merak edilirken Zoktay'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Zeynep Oktay, X hesabından Big5 dönemi bir canlı yayında duygularını açık etmediği yönündeki yoruma verdiği "Tercih etmiyorum diyelim" yanıtını tweet attı.

Zeynep Oktay, X hesabından Big5 dönemi bir canlı yayında duygularını açık etmediği yönündeki yoruma verdiği "Tercih etmiyorum diyelim" yanıtını tweet attı.

Söz konusu paylaşımla beraber bir takım sıkıntılar olduğu aşikar. Tabii şimdilik hiçbir taraftan açıklama gelmedi. Bu olayı aydınlatmaları için Manifam 🧡 üyelerine güvenmekten başka şansımız kalmadı. Peki sizce neler olmuş olabilir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın