onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Dönen Savcı Esra Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Dönen Savcı Esra Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 17:40

Türk dizileri arasında efsanelerden biri olarak görülen Behzat Ç., HBO Max'te 3. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin son sezonuna ait 3. bölümde izleyici yıllardır beklediği bir ana kavuşuyor: Savcı Esra geri dönüyor! 13 yıllık aranın ardından döneceğine dair yayınlanan fragman izleyenleri hem öfkelendirdi hem heyecanlandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç., HBO Max'te yayınlanan Çekiç ve Gül dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç., HBO Max'te yayınlanan Çekiç ve Gül dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonu 15 Ağustos'ta izleyici karşısına çıkmaya başladı. Heyecanlı geçen sezon 3. bölümünün fragmanı yayınlanmışken, izleyiciyi 13 yıllık bir hasretle yüzleşme kısmının beklemesi adeta şoke etti. 13 yıl önce diziden ayrılan Savcı Esra, cuma günü yayınlanacak 22. bölümde diziye geri dönüyor.

Bölümün fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Tabii Savcı Esra'nın dönecek olması ortalığı ayağa kaldırdı.

Tabii Savcı Esra'nın dönecek olması ortalığı ayağa kaldırdı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın