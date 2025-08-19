13 Yıl Sonra Behzat Ç.'ye Dönen Savcı Esra Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Türk dizileri arasında efsanelerden biri olarak görülen Behzat Ç., HBO Max'te 3. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin son sezonuna ait 3. bölümde izleyici yıllardır beklediği bir ana kavuşuyor: Savcı Esra geri dönüyor! 13 yıllık aranın ardından döneceğine dair yayınlanan fragman izleyenleri hem öfkelendirdi hem heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç., HBO Max'te yayınlanan Çekiç ve Gül dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölümün fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Tabii Savcı Esra'nın dönecek olması ortalığı ayağa kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın