Gişede Korku Filmi Rüzgarı: Silahlar Zirveyi Bırakmıyor, Devam Filmine Kapı Açıldı

Gişede Korku Filmi Rüzgarı: Silahlar Zirveyi Bırakmıyor, Devam Filmine Kapı Açıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.08.2025 - 15:31

Independent’ın haberine göre, korku türünün son dönemde en çok konuşulan yapımı Silahlar (Weapons) gişede fırtına estiriyor. İlk haftasından itibaren yakaladığı ivmeyi koruyan film, hasılat rakamlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. ABD ve dünya genelinde seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran yapım, zirveden inmeye hiç niyetli görünmüyor. Üstelik stüdyoların devam filmi için hazırlıklara başladığı da konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler, “Silahlar”ı yılın en çok merak edilen projelerinden biri haline getirdi.

Kaynak: Independent

Film, ABD gişesinde cuma günü elde ettiği 7,4 milyon dolarlık hasılatla ikinci haftasında da gücünü kanıtladı.

Dünya genelinde toplam gelir 120 milyon dolara yaklaşırken, yapımcı Warner Bros bu başarıdan fazlasıyla memnun görünüyor. Independent’ın aktardığına göre, izleyicilerin en çok konuştuğu karakterlerden biri olan Gladys Teyze için ayrı bir hikaye planlanıyor. Bu fikir, hem bir öncül hem de devam niteliği taşıyabilecek yeni bir projeye kapı aralıyor.

Yönetmen Zach Cregger’in stüdyolarla yaptığı görüşmeler şimdiden gündeme damga vurdu.

Cregger aynı zamanda Resident Evil uyarlaması ve “Flood” isimli orijinal yapımı üzerinde çalışıyor. Sosyal medyada da filmin devamına dair beklenti giderek artıyor. Eleştirmenler, korku türünde gişe başarısı yakalamanın zor olduğunu ama Silahlar’ın bunu başardığını vurguluyor. Tüm bu tablo, filmin sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda bir gişe fenomenine dönüştüğünü gösteriyor.

Hazır vizyondayken ve uzun süredir böylesine konuşulan bir yapımla karşılaşmıyorken, bi’ bilet alın deriz!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
