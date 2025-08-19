Gişede Korku Filmi Rüzgarı: Silahlar Zirveyi Bırakmıyor, Devam Filmine Kapı Açıldı

Dünya genelinde toplam gelir 120 milyon dolara yaklaşırken, yapımcı Warner Bros bu başarıdan fazlasıyla memnun görünüyor. Independent’ın aktardığına göre, izleyicilerin en çok konuştuğu karakterlerden biri olan Gladys Teyze için ayrı bir hikaye planlanıyor. Bu fikir, hem bir öncül hem de devam niteliği taşıyabilecek yeni bir projeye kapı aralıyor.