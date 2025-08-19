Gişede Korku Filmi Rüzgarı: Silahlar Zirveyi Bırakmıyor, Devam Filmine Kapı Açıldı
Independent’ın haberine göre, korku türünün son dönemde en çok konuşulan yapımı Silahlar (Weapons) gişede fırtına estiriyor. İlk haftasından itibaren yakaladığı ivmeyi koruyan film, hasılat rakamlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. ABD ve dünya genelinde seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran yapım, zirveden inmeye hiç niyetli görünmüyor. Üstelik stüdyoların devam filmi için hazırlıklara başladığı da konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler, “Silahlar”ı yılın en çok merak edilen projelerinden biri haline getirdi.
Kaynak: Independent
Film, ABD gişesinde cuma günü elde ettiği 7,4 milyon dolarlık hasılatla ikinci haftasında da gücünü kanıtladı.
Yönetmen Zach Cregger’in stüdyolarla yaptığı görüşmeler şimdiden gündeme damga vurdu.
