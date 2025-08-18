Dokunmayın Çok Fenayım: Harry Potter Dizisinin Setinden Gelen Harry ve Hagrid Pozları Duygulandırdı
Harry Potter film serisinin dizi olacağı haberi tüm sevenlerini heyecanlandırdı. Çekimleri başlayan diziden görüntüler sızmaya devam ederken Harry Potter ve Hagrid'in ilk sezon setinden gelen görüntüler bizi geçmişe götürdü. 2027'de yayınlanması beklenen dizinin ilk sezonu merakla beklenirken, gelin setten sızan görüntülere birlikte bakalım, birlikte duygulanalım!
2027'de ilk sezonunun yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinin ilk sezon çekimleri başladı.
Setten gelen ilk fotoğraflar, Harry Potter ve Hagrid'in Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda izlediğimiz sahnelerinden geldi.
Setten gelen diğer fotoğraflara gelin birlikte bakalım!
Ah Harry, bizimle büyüyeceksin 🥹
Hagrid hakkındaki düşünceleriniz neler?
