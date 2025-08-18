onedio
Dokunmayın Çok Fenayım: Harry Potter Dizisinin Setinden Gelen Harry ve Hagrid Pozları Duygulandırdı

Dokunmayın Çok Fenayım: Harry Potter Dizisinin Setinden Gelen Harry ve Hagrid Pozları Duygulandırdı

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 00:28

Harry Potter film serisinin dizi olacağı haberi tüm sevenlerini heyecanlandırdı. Çekimleri başlayan diziden görüntüler sızmaya devam ederken Harry Potter ve Hagrid'in ilk sezon setinden gelen görüntüler bizi geçmişe götürdü. 2027'de yayınlanması beklenen dizinin ilk sezonu merakla beklenirken, gelin setten sızan görüntülere birlikte bakalım, birlikte duygulanalım!

2027'de ilk sezonunun yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinin ilk sezon çekimleri başladı.

2027'de ilk sezonunun yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinin ilk sezon çekimleri başladı.

Harry Potter dizisinin pek çok oyuncusu belli oldu ancak Voldemort'un kim olduğu gizemini koruyor! Yapımcının sürpriz yapmak ve heyecanı sürdürmek istediği bu karakterle ilgili gizem sürerken setten fotoğraflar sızmaya başladı bile!

Setten gelen ilk fotoğraflar, Harry Potter ve Hagrid'in Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda izlediğimiz sahnelerinden geldi.

Setten gelen ilk fotoğraflar, Harry Potter ve Hagrid'in Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda izlediğimiz sahnelerinden geldi.

Diagon Alley'e geçmeden önce bir pub'a doğru yürüdükleri bir sahnede Harry ve Hagrid Leadenhall Pazarı'nda alışveriş yapıyordu. Nick Frost'u Hagrid olarak göreceğimiz dizide, Harry Potter'ı ise Dominic McLaughlin canlandıracak.

Setten gelen diğer fotoğraflara gelin birlikte bakalım!

Setten gelen diğer fotoğraflara gelin birlikte bakalım!

Ah Harry, bizimle büyüyeceksin 🥹

Ah Harry, bizimle büyüyeceksin 🥹

20 yıl öncesine götüren bu görüntülerde Harry ve Hagrid'i bambaşka yüzlerle yeniden görmek epey duygulandırdı. Bize gerçekte neler hissettireceklerini görebilmek için bir hayli beklemek zorundayız.

Hagrid hakkındaki düşünceleriniz neler?

Hagrid hakkındaki düşünceleriniz neler?

Aynı havayı yakalarlar mı bilinmez ama güçlü bir proje geldiği ortada. 2 yıl nasıl geçecek, biz onu düşünelim!

Yorum Yazın