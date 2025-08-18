Bakın Aslı Neymiş: Yekta Kopan Buz Devri Filmindeki O Efsane Repliğin Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Buz Devri serisi, birçok kişi için yalnızca eğlenceli bir animasyon değil, aynı zamanda çocukluğumuzun ve gençliğimizin unutulmaz bir parçası oldu. Manny, Sid, Diego ve Scrat gibi karakterler, maceralarıyla hem güldürdü hem de dostluğun, dayanışmanın ve aile olmanın önemini öğretti. Her yeni filmi çıktığında sinema salonlarında yaşadığımız heyecan, büyürken bize eşlik eden bir gelenek haline geldi. Elbette bunda serinin Türkçe dublajının başarısının da yeri büyüktü.
Seride Sid karakterini seslendiren Yekta Kopan, efsane haline gelen 'Hanım hanım bunlar benim yavrularım' repliğinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dublajlı film izlenmez" fikrini yerle bir etti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın