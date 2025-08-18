onedio
Bakın Aslı Neymiş: Yekta Kopan Buz Devri Filmindeki O Efsane Repliğin Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Bakın Aslı Neymiş: Yekta Kopan Buz Devri Filmindeki O Efsane Repliğin Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 16:31 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 17:25

Buz Devri serisi, birçok kişi için yalnızca eğlenceli bir animasyon değil, aynı zamanda çocukluğumuzun ve gençliğimizin unutulmaz bir parçası oldu. Manny, Sid, Diego ve Scrat gibi karakterler, maceralarıyla hem güldürdü hem de dostluğun, dayanışmanın ve aile olmanın önemini öğretti. Her yeni filmi çıktığında sinema salonlarında yaşadığımız heyecan, büyürken bize eşlik eden bir gelenek haline geldi. Elbette bunda serinin Türkçe dublajının başarısının da yeri büyüktü.

Seride Sid karakterini seslendiren Yekta Kopan, efsane haline gelen 'Hanım hanım bunlar benim yavrularım' repliğinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Dublajlı film izlenmez" fikrini yerle bir etti.

"Dublajlı film izlenmez" fikrini yerle bir etti.

Buz Devri serisi, özellikle Türkçe dublajıyla hafızalara kazındı. Manny’ye Ali Poyrazoğlu'nun sesi hayat verirken, Sid’i Yekta Kopan seslendirdi. Diego karakteri ise Haluk Bilginer'in güçlü sesliyle hayat buldu. Her biri sesleri ve senaryoya yaptıkları katkılar ile seslendirmeyi farklı bir boyuta taşıdı. Bu güçlü kadro sayesinde, Buz Devri Türkiye’de izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinmeyi başardı.

