Bakın Aslı Neymiş: Yekta Kopan Buz Devri Filmindeki O Efsane Repliğin Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Buz Devri serisi, birçok kişi için yalnızca eğlenceli bir animasyon değil, aynı zamanda çocukluğumuzun ve gençliğimizin unutulmaz bir parçası oldu. Manny, Sid, Diego ve Scrat gibi karakterler, maceralarıyla hem güldürdü hem de dostluğun, dayanışmanın ve aile olmanın önemini öğretti. Her yeni filmi çıktığında sinema salonlarında yaşadığımız heyecan, büyürken bize eşlik eden bir gelenek haline geldi. Elbette bunda serinin Türkçe dublajının başarısının da yeri büyüktü.

Seride Sid karakterini seslendiren Yekta Kopan, efsane haline gelen 'Hanım hanım bunlar benim yavrularım' repliğinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.