"My Arkadash" Videosuyla Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın "Türk Yıldızları" Heyecanı da Kalpleri Eritti

Bir dönem 'My Arkadas' videosuyla tüm keşfetimizi ele geçiren minik Sofia'yı hatırlarsınız. Belki de bir çoğunuz o günden beri kendisinin takipçisisinizdir. Arkadaşının gelişini halasına haber veren miniğin o anlarını defalarca bıkmadan izlemiştik. Tatlı İngilizcesiyle hepimizi kendisine hayran bırakan minik Sofia Türkiye tatili sırasında Türk Yıldızları'nın gösterisine denk geldi. Sofia'nın gösteri karşısındaki heyecanı ve yorumları yine kalpleri eritti.