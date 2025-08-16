onedio
"My Arkadash" Videosuyla Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın "Türk Yıldızları" Heyecanı da Kalpleri Eritti

"My Arkadash" Videosuyla Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın "Türk Yıldızları" Heyecanı da Kalpleri Eritti

16.08.2025 - 17:59

Bir dönem 'My Arkadas' videosuyla tüm keşfetimizi ele geçiren minik Sofia'yı hatırlarsınız. Belki de bir çoğunuz o günden beri kendisinin takipçisisinizdir. Arkadaşının gelişini halasına haber veren miniğin o anlarını defalarca bıkmadan izlemiştik. Tatlı İngilizcesiyle hepimizi kendisine hayran bırakan minik Sofia Türkiye tatili sırasında Türk Yıldızları'nın gösterisine denk geldi. Sofia'nın gösteri karşısındaki heyecanı ve yorumları yine kalpleri eritti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi bildiğiniz üzere.

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi bildiğiniz üzere.

7 Kasım 1992’de Konya’da kuruldu. Northrop F-5 Freedom Fighter uçaklarıyla gösteriler yapan ekip, dünyanın sekiz süpersonik jet ile gösteri uçabilen ilk ve tek akrotimi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdikleri hava gösterileriyle kendilerine hayran bırakan Türk Yıldızları, minik Sofia'nın da beğenisini topladı. Sofia'nın yine kalbimiz eriten mimikleriyle heyecanını paylaştığı video yine defalarca izlendi.

