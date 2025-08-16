"My Arkadash" Videosuyla Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın "Türk Yıldızları" Heyecanı da Kalpleri Eritti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNNvlUmiuat/
Bir dönem 'My Arkadas' videosuyla tüm keşfetimizi ele geçiren minik Sofia'yı hatırlarsınız. Belki de bir çoğunuz o günden beri kendisinin takipçisisinizdir. Arkadaşının gelişini halasına haber veren miniğin o anlarını defalarca bıkmadan izlemiştik. Tatlı İngilizcesiyle hepimizi kendisine hayran bırakan minik Sofia Türkiye tatili sırasında Türk Yıldızları'nın gösterisine denk geldi. Sofia'nın gösteri karşısındaki heyecanı ve yorumları yine kalpleri eritti.
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi bildiğiniz üzere.
