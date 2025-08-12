onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerçek Bir Infuencer: Türkiye'nin Her Köşesini Gezen Felix İsimli Köpeğin Videoları Bayılacaksınız

Gerçek Bir Infuencer: Türkiye'nin Her Köşesini Gezen Felix İsimli Köpeğin Videoları Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 10:23

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin her bir yanı, kendine özgü güzellikleri ve zengin tarihi ile turizm severlerin hemen hemen her mevsim uğrak noktası oluyor. Karadeniz’in yemyeşil yaylalarından Ege’nin masmavi koylarına, Kapadokya’nın peri bacalarından Doğu Anadolu’nun dağlarına kadar her bölge, kendine özgü manzaralar ve kültür sunuyor. Ülkenin herhangi bit köşesine her yolculuk, bambaşka bir serüvene dönüşüyor. Bu yüzden her yıl sayısız gezgini ağırlıyoruz. Şimdi sizi o turistlerin en tatlısıyla tanıştıracağız. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan Felix'in harika videolarına ve fotoğraflarına siz de bayılacaksınız.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DM2LrS...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dünyanın en tatlı gezgini 😻

Dünyanın en tatlı gezgini 😻

7 yaşındaki Felix tam 36 ülke gezmiş. Köpekler, son derece uyumlu olduklarından çok iyi bir seyahat dostu olabiliyor. Sahibinin ruh halini hissedip ona göre davranabilmeleri, bulundukları ortama kolayca uyum sağlamaları sayesinde hemen hemen her yere onlarla gidebilmek mümkün. FelixTürkiye'de yaklaşık 2 ay kaldı. Ortaya ise gezisinden harika görüntüler çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın