Pamuk Gibi Olduk: İnsanlar Patili Dostlarının Yanından Bir Yabancı Gibi Geçerek Tepkilerini Kaydetti

Pamuk Gibi Olduk: İnsanlar Patili Dostlarının Yanından Bir Yabancı Gibi Geçerek Tepkilerini Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 09:25

Bir köpekle yaşamak, hem ruhsal hem de fiziksel açıdan pek çok fayda sağlar. Köpekler insanlara koşulsuz sevgi ve sadakat sunarak yalnızlık hissini azaltır, morallerini ve enerjilerini yükseltir. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara uygulanan bir sosyal medya akımı, şimdi de köpeklerde denenmeye başlandı. İnsanlar sokakta patili dostlarının yanından bir yabancı gibi geçerek tepkilerini kaydetti. Köpeklerin her birinin insan dostunu tanıyıp peşlerine takıldığı anlar ise kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gerçek dostluk 😻

Gerçek dostluk 😻

Köpekler, sahiplerini her koşulda tanıyabilen güçlü bir hafıza ve koku alma yetisine sahip. İnsan yüzlerini ayırt edebilseler de asıl tanıma yöntemleri koku. Çünkü köpeklerin koku alma duyusu insanlardan on binlerce kat daha gelişmiş. Bu sayede, yıllar geçip de sahibi fiziksel olarak çok değişse bile kokusunu tanıyabilirler. Ayrıca köpekler, sahipleriyle kurdukları bağ sayesinde ses tonunu, yürüyüş şeklini ve hatta duygusal durumunu bile ayırt edebiliyor. Bu koşulsuz sadakat, köpekleri yalnızca evcil hayvan değil, aynı zamanda güvenilir bir dost ve aile üyesi haline getiriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Roomeo

Yeri geliyor hayvan diyerek asagılanıyorlar insandan daha kaliteli insandan daha vefalılar bunlardaki sadakat vefa insanda yok

Can vanKamp

Sizin Allahınıza kurban! Sokak köpekleri, kedileri bile onları sevenleri anlar, takip edip kendilerini sevdirmek ister. Bu dünyada sizler olmasanız vallahi ç... Devamını Gör

darla

dünyadaki en güzel yaratıklar