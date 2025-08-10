Pamuk Gibi Olduk: İnsanlar Patili Dostlarının Yanından Bir Yabancı Gibi Geçerek Tepkilerini Kaydetti

Köpekler, sahiplerini her koşulda tanıyabilen güçlü bir hafıza ve koku alma yetisine sahip. İnsan yüzlerini ayırt edebilseler de asıl tanıma yöntemleri koku. Çünkü köpeklerin koku alma duyusu insanlardan on binlerce kat daha gelişmiş. Bu sayede, yıllar geçip de sahibi fiziksel olarak çok değişse bile kokusunu tanıyabilirler. Ayrıca köpekler, sahipleriyle kurdukları bağ sayesinde ses tonunu, yürüyüş şeklini ve hatta duygusal durumunu bile ayırt edebiliyor. Bu koşulsuz sadakat, köpekleri yalnızca evcil hayvan değil, aynı zamanda güvenilir bir dost ve aile üyesi haline getiriyor.