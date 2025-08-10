Pamuk Gibi Olduk: İnsanlar Patili Dostlarının Yanından Bir Yabancı Gibi Geçerek Tepkilerini Kaydetti

Bir köpekle yaşamak, hem ruhsal hem de fiziksel açıdan pek çok fayda sağlar. Köpekler insanlara koşulsuz sevgi ve sadakat sunarak yalnızlık hissini azaltır, morallerini ve enerjilerini yükseltir. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara uygulanan bir sosyal medya akımı, şimdi de köpeklerde denenmeye başlandı. İnsanlar sokakta patili dostlarının yanından bir yabancı gibi geçerek tepkilerini kaydetti. Köpeklerin her birinin insan dostunu tanıyıp peşlerine takıldığı anlar ise kalpleri ısıttı.
Yeri geliyor hayvan diyerek asagılanıyorlar insandan daha kaliteli insandan daha vefalılar bunlardaki sadakat vefa insanda yok
Sizin Allahınıza kurban! Sokak köpekleri, kedileri bile onları sevenleri anlar, takip edip kendilerini sevdirmek ister. Bu dünyada sizler olmasanız vallahi ç... Devamını Gör
dünyadaki en güzel yaratıklar