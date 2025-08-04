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"Granola Plus": At İçin Hazırlanan Bir Öğün Yemek "Bizden İyi Besleniyor" Dedirtti

"Granola Plus": At İçin Hazırlanan Bir Öğün Yemek "Bizden İyi Besleniyor" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 20:55

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Atlar, dünyanın en hisli canlıları. Tarih boyunca da insanın pek çok alanda yanında olmuşlardır. Binlerce yıldır ulaşım, tarım ve savaş gibi alanlarda insanların en büyük yardımcılarından biri atlat. Aynı zamanda asil duruşları ve duygusal zekâlarıyla da dikkat çeken atlar, insanlarla güçlü bağlar kurabiliyor. Bugün ise daha çok spor, terapi ve hobi amaçlı yetiştirilen atlar, hala asaletleriyle kendilerine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada bir at için hazırlanan bir öğün viral oldu. Vitaminlerden sebzelere detayın düşünüldüğü o öğüne 'Ülkemizdeki insanlardan daha iyi besleniyor' yorumları yapıldı.

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"Granola plus"

"Granola plus"

Atlar, uzun bacaklı, kaslı ve zarif yapılı hayvanlardır. Ortalama bir atın boyu 1,4 ila 1,8 metre arasında değişirken, ağırlığı genellikle 400 ila 600 kilogram arasında olur. Güçlü bacak yapıları sayesinde hızlı koşabilir, uzun mesafeleri yorulmadan kat edebilirler. Mideleri küçük olduğu için az ama sık aralıklarla beslenmeleri gerekir. Otobur olan atlar taze ot, kuru ot (yonca, saman), arpa, yulaf gibi tahıllarla beslenir. Sindirim sistemleri hassas olduğu için dengeli ve düzenli beslenmeleri sağlıkları açısından oldukça önemlidir. At için hazırlanan bu öğün de bir at için hazırlanmış olmasına rağmen sağlık açısından pek çok kişiye fikir verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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futboltopu20

protein tozu kattığına göre yarış için kullanacak menfaat için besliyor