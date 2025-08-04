"Granola Plus": At İçin Hazırlanan Bir Öğün Yemek "Bizden İyi Besleniyor" Dedirtti

Atlar, dünyanın en hisli canlıları. Tarih boyunca da insanın pek çok alanda yanında olmuşlardır. Binlerce yıldır ulaşım, tarım ve savaş gibi alanlarda insanların en büyük yardımcılarından biri atlat. Aynı zamanda asil duruşları ve duygusal zekâlarıyla da dikkat çeken atlar, insanlarla güçlü bağlar kurabiliyor. Bugün ise daha çok spor, terapi ve hobi amaçlı yetiştirilen atlar, hala asaletleriyle kendilerine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada bir at için hazırlanan bir öğün viral oldu. Vitaminlerden sebzelere detayın düşünüldüğü o öğüne 'Ülkemizdeki insanlardan daha iyi besleniyor' yorumları yapıldı.