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Hindistan'da Çöplerini Atmak İçin Dakikalarda Çöp Kutusu Arayan Kadın Görevlinin Çözümü ile Şoke Oldu

Hindistan'da Çöplerini Atmak İçin Dakikalarda Çöp Kutusu Arayan Kadın Görevlinin Çözümü ile Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 19:40

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Son dönemde pek çok gezginin Hindistan, Pakistan gibi ülkelere seyahat ettiğini görüyoruz. Sosyal medyada sık sık bu ülkelerde turistlerin başına gelen ilginç bir olay, ilginç bir gelenek ya da yemek gündem oluyor. Hepsinin temelinde de mesele, her ne olursa olsun hijyenden uzak oluşu. Bu yaşanan olaylara rağmen neden hala gezginlerin değişmeyen rotasının bu ülkeler olduğu ise bilinmiyor. 

Hindistan'da bir kadın, kaldığı evde çöpler birikince çöp kutusu aramaya başladı. Görevlilerden yardım istede de herhangi bir çöp konteynırına yönlendirilmedi. Fakat bit görevli beklenmedik bir hamleyle kadını çöpten kurtardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Pratik ve etkili bir çözüm.

Pratik ve etkili bir çözüm.

Hindistan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekse de hijyen koşulları konusunda sıkça eleştiriliyor. Nüfus yoğunluğunun yüksek olması, altyapı eksiklikleri, yetersiz atık yönetimi ve temiz suya erişimdeki sorunlar, birçok bölgede hijyen standartlarının düşük olmasına neden oluyor. Özellikle kırsal alanlarda açıkta tuvalet kullanımı yaygın ve bu durum hem çevre sağlığını hem de halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Sokaklardaki çöp birikintileri, düzensiz temizlik uygulamaları ve denetim eksiklikleri, ziyaretçiler için de olumsuz bir deneyim oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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