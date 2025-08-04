Hindistan'da Çöplerini Atmak İçin Dakikalarda Çöp Kutusu Arayan Kadın Görevlinin Çözümü ile Şoke Oldu

Son dönemde pek çok gezginin Hindistan, Pakistan gibi ülkelere seyahat ettiğini görüyoruz. Sosyal medyada sık sık bu ülkelerde turistlerin başına gelen ilginç bir olay, ilginç bir gelenek ya da yemek gündem oluyor. Hepsinin temelinde de mesele, her ne olursa olsun hijyenden uzak oluşu. Bu yaşanan olaylara rağmen neden hala gezginlerin değişmeyen rotasının bu ülkeler olduğu ise bilinmiyor.
Hindistan'da bir kadın, kaldığı evde çöpler birikince çöp kutusu aramaya başladı. Görevlilerden yardım istede de herhangi bir çöp konteynırına yönlendirilmedi. Fakat bit görevli beklenmedik bir hamleyle kadını çöpten kurtardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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