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Kampçı Bir Aile Rusya'daki 8.8'lik Depreme Kamp Sırasında Yakalandı

Kampçı Bir Aile Rusya'daki 8.8'lik Depreme Kamp Sırasında Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 12:49

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Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Türkiye saatiyle 04.27’de meydana gelen 8.8'lik bu sarsıntı, yalnızca Rusya’yı değil, çevre ülkeleri de alarma geçirdi. ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları verildi ve bazı bölgelerdeki evler tahliye edildi.

Rusya'da bir aile depreme kamp sırasında yakalandı. Oldukça uzun süren depremde ailenin rahatlığı dikkat çekti.

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Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Depremin büyüklüğü 8.8 olarak ölçüldü ve sarsıntıdan kısa süre sonra 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Depremin ardından başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı yapıldı. İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı. Japonya’daki Fukuşima Nükleer Santrali’nde görevli işçiler güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da Hawaii’de yaşayanlar için resmi uyarı yayınladı. Şiddetine rağmen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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