Kampçı Bir Aile Rusya'daki 8.8'lik Depreme Kamp Sırasında Yakalandı

Rusya’nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Türkiye saatiyle 04.27’de meydana gelen 8.8'lik bu sarsıntı, yalnızca Rusya’yı değil, çevre ülkeleri de alarma geçirdi. ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları verildi ve bazı bölgelerdeki evler tahliye edildi.
Rusya'da bir aile depreme kamp sırasında yakalandı. Oldukça uzun süren depremde ailenin rahatlığı dikkat çekti.
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Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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