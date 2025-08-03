Kampçı Bir Aile Rusya'daki 8.8'lik Depreme Kamp Sırasında Yakalandı

Depremin büyüklüğü 8.8 olarak ölçüldü ve sarsıntıdan kısa süre sonra 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Depremin ardından başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı yapıldı. İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı. Japonya’daki Fukuşima Nükleer Santrali’nde görevli işçiler güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da Hawaii’de yaşayanlar için resmi uyarı yayınladı. Şiddetine rağmen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.