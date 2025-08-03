Sinema Salonunda Çalışan Bir Kadın Her Seans Sonrası Yaptığı Rutin Temizliği Paylaştı

Sinema salonları izlenen filmlerin heyecanıyla genel olarak biraz pis bırakılabiliyor. Özellikle abur cubur ve patlamış mısır çöpleri hem diğer izleyiciler hem de çalışanlar açısından ciddi bir sorun haline geliyor. Patlamış mısır, içecek kutuları ve ambalaj atıkları koltuk aralarına, yerlere rastgele atılıyor. Oysa sinema, sadece film izlenen bir yer değil ortak bir yaşam alanı. Bu davranışlar, temizlik görevlilerine fazladan yük bindirirken, bir sonraki seansa gelenler için de rahatsız edici bir ortam yaratıyor.

Bir sinema salonu çalışanı, her seans sonrasında yaptığı rutin temizliği paylaştı. Hem çıkan kirler hem de unutulan şeyler görenleri oldukça şaşırttı.