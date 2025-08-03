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Sinema Salonunda Çalışan Bir Kadın Her Seans Sonrası Yaptığı Rutin Temizliği Paylaştı

Sinema Salonunda Çalışan Bir Kadın Her Seans Sonrası Yaptığı Rutin Temizliği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 12:10

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Sinema salonları izlenen filmlerin heyecanıyla genel olarak biraz pis bırakılabiliyor. Özellikle abur cubur ve patlamış mısır çöpleri hem diğer izleyiciler hem de çalışanlar açısından ciddi bir sorun haline geliyor. Patlamış mısır, içecek kutuları ve ambalaj atıkları koltuk aralarına, yerlere rastgele atılıyor. Oysa sinema, sadece film izlenen bir yer değil ortak bir yaşam alanı. Bu davranışlar, temizlik görevlilerine fazladan yük bindirirken, bir sonraki seansa gelenler için de rahatsız edici bir ortam yaratıyor.

Bir sinema salonu çalışanı, her seans sonrasında yaptığı rutin temizliği paylaştı. Hem çıkan kirler hem de unutulan şeyler görenleri oldukça şaşırttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Koltukların arasında dünyaları buldu.

Koltukların arasında dünyaları buldu.

Süpermen, Fantastik 4'lü ve Şirinler filmlerinin ardından yaptığı temizliği paylaşan çalışan, pek çok oyuncak ve para buldu. Yerleri temizlemesinin ardından bulduğu şeyleri de temizledi. Ortaya çıkan görüntü görevliye yüklenen iş yükünü gözler önüne serdi. Aslında sadece birkaç saniyelik bir özenle, herkes için daha keyifli bir deneyim mümkün olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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