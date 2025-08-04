Yağmur Yağdığı Sırada Yıldırım Çarpan Bir Adam Yaşadığı Hissi Tanımladı: "Dehşetli ve Bir O Kadar da Muazzam"

Yıldırım çarpması, doğa olayları arasında en tehlikelilerinden biri ve genellikle ani geliştiği için büyük risk taşıyor. Özellikle açık alanlarda, ağaç altında, su kenarında ya da metal objelere yakın bulunmak, yıldırım çarpma riskini artırıyor. Çarpma sonucu ciddi yanıklar, kalp durması, sinir sistemi hasarı gibi hayati tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle fırtına sırasında kapalı ve güvenli bir alana sığınmak, elektronik cihazlardan ve iletken maddelerden uzak durmak hayati öneme sahip. Peki yıldırım çarpması tam olarak nasıl bir his?

'hisseden.adam' isimli içerik üreticisine yağmurlu bir günde duş aldığı sırada yıldırım çarptı. Hayatının belki de bir dönüm noktasını yaşayan adam, yaşadığı hissi tarif etti.