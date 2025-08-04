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Yağmur Yağdığı Sırada Yıldırım Çarpan Bir Adam Yaşadığı Hissi Tanımladı: "Dehşetli ve Bir O Kadar da Muazzam"

Yağmur Yağdığı Sırada Yıldırım Çarpan Bir Adam Yaşadığı Hissi Tanımladı: "Dehşetli ve Bir O Kadar da Muazzam"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 16:50

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Yıldırım çarpması, doğa olayları arasında en tehlikelilerinden biri ve genellikle ani geliştiği için büyük risk taşıyor. Özellikle açık alanlarda, ağaç altında, su kenarında ya da metal objelere yakın bulunmak, yıldırım çarpma riskini artırıyor. Çarpma sonucu ciddi yanıklar, kalp durması, sinir sistemi hasarı gibi hayati tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle fırtına sırasında kapalı ve güvenli bir alana sığınmak, elektronik cihazlardan ve iletken maddelerden uzak durmak hayati öneme sahip. Peki yıldırım çarpması tam olarak nasıl bir his?

'hisseden.adam' isimli içerik üreticisine yağmurlu bir günde duş aldığı sırada yıldırım çarptı. Hayatının belki de bir dönüm noktasını yaşayan adam, yaşadığı hissi tarif etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK-U6hho1D_/
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Dehşetli ve bir o kadar da muazzam bir his"

"Dehşetli ve bir o kadar da muazzam bir his"

Hisseden Adam, yani Kamer Aygün yaşadığı hissi dehşet verici ve bir o kadar da muazzam bir his olarak tanımladı. Elektriğin tüm vücudunu dolaştığını hissettiğini söyleyen Aygün, herhangi bir acı hissetmediğini söyledi.

Yıldırım çarpmasından korunmak için bazı basit ama hayati önlemler var elbette. Fırtına sırasında mümkünse kapalı bir binaya ya da araca sığınmak en güvenli yoldur. Açık alandaysanız, ağaçların altına sığınmaktan kaçınmalı, metal eşyalardan ve su kaynaklarından uzak durmalısınız. Aynı zamanda elektronik cihazları kullanmak da riskli olabilir, bu yüzden telefon ya da prizli aletlerle temas etmekten kaçınılmalıdır. Ayrıca yıldırım çarpmasının hemen ardından hızlı müdahale de oldukça önemlidir. Yıldırım çarpması tek başına ölümcül olabileceğinden, her saniye büyük önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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