Mersin'de Bir Köpeğin Kendisini Barınağa Bırakan Sahibinin Arkasından Ağladığı Anlar Kalbinizi Acıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 23:53

Köpekler, yüzyıllardır insanın en sadık dostlarından biri olmuştur. Köpekler, sahiplerine karşı koşulsuz bir sevgi ve bağlılık gösterir. Hatta pek çoğu insan dostunun duygularını hissedebilir, üzgün olduklarında teselli edebilir, mutlu olduklarında neşelerine ortak olurlar. Köpekler için sevgi, çıkar ya da beklentiye değil, tamamen içgüdüsel bir bağa dayanır. Bu yüzden bir köpeğin sadakati, çoğu zaman insan ilişkilerinde bile bulunmayacak kadar saf ve karşılıksızdır.

Mersin'de bir adam, 5 yıl boyunca baktığı köpeği barınağa bıraktı. Sahibinin arkasından ağlayan köpek barınak görevlilerini de ağlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNA2BbHtlaf/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Ev ortamında büyümüş bir Dogo nasıl hayatta kalabilir?"

"Ev ortamında büyümüş bir Dogo nasıl hayatta kalabilir?"

Bazı insanların hayvanları kısa süreli bir heves uğruna sahiplenip bir süre sonra barınağa bırakması, hem hayvanların hem de barınakların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu durum, hayvanlarda terk edilme travmasına ve güven duygusunun zedelenmesine yol açarken, barınaklarda da kalabalık ve yetersiz kaynak sorununu büyütüyor. Oysa bir hayvan sahiplenmek, yalnızca bir süreliğine değil, onun tüm yaşamı boyunca bakım, sevgi ve sorumluluk gerektirir. Geçici heveslerle yapılan sahiplenmeler, masum canlıların hayatında derin yaralar açar ve onların sevgiye olan inancını kırar. Aynı zamanda bir hevesle alınıp sonra sokağa bırakılan canlar sokaktaki hayvan popülasyonunun da dengesiz bir şekilde artmasına sebep oluyor. Bu sebeple hayvanların oyuncak olmadığını unutmadan, her ihtimal düşünülerek hayvan sahiplenmek gerekiyor.

