Mersin'de Bir Köpeğin Kendisini Barınağa Bırakan Sahibinin Arkasından Ağladığı Anlar Kalbinizi Acıtacak

Köpekler, yüzyıllardır insanın en sadık dostlarından biri olmuştur. Köpekler, sahiplerine karşı koşulsuz bir sevgi ve bağlılık gösterir. Hatta pek çoğu insan dostunun duygularını hissedebilir, üzgün olduklarında teselli edebilir, mutlu olduklarında neşelerine ortak olurlar. Köpekler için sevgi, çıkar ya da beklentiye değil, tamamen içgüdüsel bir bağa dayanır. Bu yüzden bir köpeğin sadakati, çoğu zaman insan ilişkilerinde bile bulunmayacak kadar saf ve karşılıksızdır.

Mersin'de bir adam, 5 yıl boyunca baktığı köpeği barınağa bıraktı. Sahibinin arkasından ağlayan köpek barınak görevlilerini de ağlattı.