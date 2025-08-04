Yaşananların Boyutunu Gösterdi: Filistinli Bir Kadın Savaştan Önceki ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMiIk5do7CJ/
Filistin’de tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanıyor. Tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Özellikle Gazze’de siviller, bombaların gölgesinde yaşamaya çalışıyor. Hastaneler yetersiz kalıyor, çocuklar temiz suya, yeterli gıdaya ve güvenli bir sığınağa ulaşamıyor. Elektrik kesintileri, ilaç eksikliği ve yıkılan altyapı nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. İnsani yardımlara ulaşamayan halk, açlıktan kırılıyor.
Bir kadın, savaştan önceki hayatıyla bugünkü hayatını karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.
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Savaşlar, insanların hayatlarını kökten değiştiriyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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