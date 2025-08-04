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Yaşananların Boyutunu Gösterdi: Filistinli Bir Kadın Savaştan Önceki ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Yaşananların Boyutunu Gösterdi: Filistinli Bir Kadın Savaştan Önceki ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 21:31

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Filistin’de tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanıyor. Tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Özellikle Gazze’de siviller, bombaların gölgesinde yaşamaya çalışıyor. Hastaneler yetersiz kalıyor, çocuklar temiz suya, yeterli gıdaya ve güvenli bir sığınağa ulaşamıyor. Elektrik kesintileri, ilaç eksikliği ve yıkılan altyapı nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. İnsani yardımlara ulaşamayan halk, açlıktan kırılıyor.

Bir kadın, savaştan önceki hayatıyla bugünkü hayatını karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMiIk5do7CJ/
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Savaşlar, insanların hayatlarını kökten değiştiriyor.

Savaşlar, insanların hayatlarını kökten değiştiriyor.

Günlük hayatın sıradan akışı yerini korkuya, belirsizliğe ve hayatta kalma mücadelesine bırakıyor. Savaş sadece cephede değil, sokakta, hastanede, okulda da etkisini gösteriyor. İnsanlar doğdukları topraklardan kopmak zorunda kalıyor. Savaş, sadece fiziksel yıkım değil aynı zamanda hafızalara kazınan derin bir travma bırakıyor. 21. yüzyılın dünyasında bu acılar hala son bulmuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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