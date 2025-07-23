Filistinli Fotoğrafçı Ülkesinin 2 Sene İçinde Geldiği Durumu Paylaştı

İsrail ve Filistin arasında süren gerilim yıllardır devam ederken, 7 Ekim 2023'den bu yana çatışmalar giderek tırmandı. Yaşanan bu durum özellikle Gazze Şeridi’nde ciddi bir insani felakete dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca yardım alanlarında yaşanan izdiham ve saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi açlıkla mücadele ederken hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü’nün Gazze’deki merkezine yönelik saldırılar da sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi. Yardım kuruluşları, bölgede açlığın ve hastalıkların hızla yayıldığını belirtti.
Filistinli bir fotoğrafçı Gazze'nin 2 yıl içindeki değişimini paylaştı. Görüntüler, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.
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Filistin'de gıda krizi, açlık krizi haline geldi.
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