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Filistinli Fotoğrafçı Ülkesinin 2 Sene İçinde Geldiği Durumu Paylaştı

Filistinli Fotoğrafçı Ülkesinin 2 Sene İçinde Geldiği Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 09:23

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İsrail ve Filistin arasında süren gerilim yıllardır devam ederken, 7 Ekim 2023'den bu yana çatışmalar giderek tırmandı. Yaşanan bu durum özellikle Gazze Şeridi’nde ciddi bir insani felakete dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca yardım alanlarında yaşanan izdiham ve saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi açlıkla mücadele ederken hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü’nün Gazze’deki merkezine yönelik saldırılar da sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi. Yardım kuruluşları, bölgede açlığın ve hastalıkların hızla yayıldığını belirtti.

Filistinli bir fotoğrafçı Gazze'nin 2 yıl içindeki değişimini paylaştı. Görüntüler, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/motaz_azaiza/
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Filistin'de gıda krizi, açlık krizi haline geldi.

Filistin'de gıda krizi, açlık krizi haline geldi.

Gazze’de insani kriz her geçen gün derinleşirken, yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı çocuk ölümleri endişe verici boyutlara ulaştı. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü abluka ve saldırılar, sivilleri temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor. Yardım noktaları bile hedef alınırken, açlık adeta bir savaş silahına dönüşmüş durumda. Her gün birkaç çocuğun hayatını kaybettiği bölgede ölü sayısı 70’i aşarken, son olarak yere dökülen unu toplamaya çalışan insanların görüntüleri yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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