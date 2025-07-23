Filistinli Fotoğrafçı Ülkesinin 2 Sene İçinde Geldiği Durumu Paylaştı

Gazze’de insani kriz her geçen gün derinleşirken, yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı çocuk ölümleri endişe verici boyutlara ulaştı. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü abluka ve saldırılar, sivilleri temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor. Yardım noktaları bile hedef alınırken, açlık adeta bir savaş silahına dönüşmüş durumda. Her gün birkaç çocuğun hayatını kaybettiği bölgede ölü sayısı 70’i aşarken, son olarak yere dökülen unu toplamaya çalışan insanların görüntüleri yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.