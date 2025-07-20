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Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı

Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 19:41

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılara hedef olan ve 2 Mart’tan itibaren sıkı abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Yardım girişlerinin engellenmesiyle birlikte bölgede yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı çocuk ölümlerinde ciddi artış yaşanıyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, durumun her geçen gün daha da vahim hale geldiğini belirtiyor.

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Filistin'de gıda krizi artık yerini açlık krizine bıraktı. Uyarılara rağmen Gazze'deki ablukada açlıktan çocuklar ölmeyi sürdürüyor.

Filistin'de gıda krizi artık yerini açlık krizine bıraktı. Uyarılara rağmen Gazze'deki ablukada açlıktan çocuklar ölmeyi sürdürüyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun şekilde hedef aldığı Gazze’de insani dram derinleşiyor. Sınır kapılarını kapalı tutarak yardım girişlerini engelleyen İsrail, bölge halkını sistematik şekilde açlığa mahkûm ediyor. Açlık artık Gazze’de bir silah gibi kullanılırken, sözde insani yardım merkezlerinde toplanan siviller de İsrail saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor.

Açlık kaynaklı ölümler korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Neredeyse her gün 1-2 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze’de, yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70’i aştı. Yetkililer, yardım girişlerinin hâlâ engellenmesi halinde bu sayının hızla artabileceği konusunda uyarıyor.

Son olarak bir videoda yere dökülen unu toplamaya çalışan Filistinliler adeta tüm dünyayı bir kez daha isyan ettirdi.

Yayınlanan videoda yere dökülen unları toplamaya çalışan Filistinliler görünüyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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