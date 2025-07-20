Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılara hedef olan ve 2 Mart’tan itibaren sıkı abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Yardım girişlerinin engellenmesiyle birlikte bölgede yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı çocuk ölümlerinde ciddi artış yaşanıyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, durumun her geçen gün daha da vahim hale geldiğini belirtiyor.
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Filistin'de gıda krizi artık yerini açlık krizine bıraktı. Uyarılara rağmen Gazze'deki ablukada açlıktan çocuklar ölmeyi sürdürüyor.
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Yayınlanan videoda yere dökülen unları toplamaya çalışan Filistinliler görünüyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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