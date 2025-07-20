Gazze'deki Gıda Krizi Açlık Krizine Döndü: Halk Yere Saçılan Unu Toplamaya Çalıştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun şekilde hedef aldığı Gazze’de insani dram derinleşiyor. Sınır kapılarını kapalı tutarak yardım girişlerini engelleyen İsrail, bölge halkını sistematik şekilde açlığa mahkûm ediyor. Açlık artık Gazze’de bir silah gibi kullanılırken, sözde insani yardım merkezlerinde toplanan siviller de İsrail saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor.

Açlık kaynaklı ölümler korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Neredeyse her gün 1-2 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze’de, yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70’i aştı. Yetkililer, yardım girişlerinin hâlâ engellenmesi halinde bu sayının hızla artabileceği konusunda uyarıyor.

Son olarak bir videoda yere dökülen unu toplamaya çalışan Filistinliler adeta tüm dünyayı bir kez daha isyan ettirdi.